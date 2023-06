¿Más cambio extremo? Posible titular de Selección Colombia vs Alemania

La Selección Colombia prepara con todo el detalle su segundo amistoso en la gira europea, que será contra Alemania en el estadio Veltins-Arena de Gelsenkirchen, este martes a la 1:45 p.m. hora colombiana.

El reto es lograr la primera victoria contra este rival en toda la historia pero, muy especialmente, ensayar variantes para el momento en que las Eliminatorias al Mundial de 2026 planteen en este tipo de duros retos.



El técnico Néstor Lorenzo ya dio una primera idea de tomar precauciones contra un oponente que no lelga con los mejores resultados, pero que sigue siendo el ex campeón mundial: "ellos generan cantidad de situaciones en los arcos contrarios. Hemos visto los partidos, incluso del Mundial, es un equipo intenso, que busca, con historia. Vamos a tratar de que no pese, haremos lo posible para plantear un partido de igual a igual, es un rival con mucha historia internacional”, dijo en rueda de prensa.



Significa que, probablemente, no sea suficiente con un solo mediocampista de marca, como Lerma contra Irak, y que tal vez Cuadrado no esté en esa función de ser el encargado el primer pase y sea una alternativa para el complemento. Justamente los alemanes, que suelen esperar con 5 en el fondo, exigirán mucho a esa primera línea de volantes.



Ese ajuste y una apuesta más por la experiencia, teniendo en cuenta la dimensión del oponente, daría oportunidad a mundialistas ausentes contra IRak.



¿Cómo formaría Colombia? Este es el posible once inicial:



Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, Déiver Machado; Wilmar Barrios, Matheus Uribe, Jorge Carrascal; Luis Díaz, Jhon Arias, Rafael Santos Borré.