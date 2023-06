Prohibido confiarse, Colombia: 'es un rival con historia y categoría'

La Selección Colombia tiene todo listo para el amistoso de este martes en Gelsenkirchen contra Alemania, duelo pactado para la 1:45 p.m. hora colombiana.

Se trata del rival más prestigioso que enfrenta el equipo nacional en la era Néstor Lorenzo, en el último ensayo para el inicio de las Eliminatorias al Mundial de 2026.



Y aunque no es el mejor momento del ex campeón mundial, para el DT está prohibido relajarse o confiarse: "Con respecto a los resultados, ellos generan cantidad de situaciones en los arcos contrarios. Hemos visto los partidos, incluso del Mundial, es un equipo intenso, que busca, con historia. Vamos a tratar de que no pese, haremos lo posible para plantear un partido de igual a igual, es un rival con mucha historia internacional”, advirtió.



Es un hecho que ganarle a Alemania, en este momento y de cara al inicio de las Eliminatorias, sería un tremendo logro: “Puede ser histórico, de pronto por primera vez ganarle a un grande como Alemania. Nuestro equipo está todavía en formación. Si fuera en otra situación, en una Copa o un Mundial, tendría otra trascendencia, pero vamos a tomarlo como los tomamos todos, como si fuera la final de un Mundial”.



Pero perder también está en las cuentas y habría que entender que es una prueba y no el examen: "El partido puede tomarse de las dos maneras, como una final del mundo o como un amistoso. Estamos en formación, alguien comparó este partido con el de Francia antes del Mundial 2018 y era diferente, un equipo armado, previo a un Mundial y el equipo estaba bien formado. Estamos en formación, viendo jugadores, tenemos mucho por delante”.



Una vez más, para Lorenzo hay que concentrarse en el trabajo propio: "No se trata de cambiar el chip, de estar alerta y tratar de mejorar ciertos aspectos que pudimos haber hecho no tan bien ante Irak. Es un rival de mucha categoría, en los partidos en que no tuvo buenos resultados sometió al rival. Tenemos que estar más finos para afrontar este partido”, explicó.



Finalmente, sobre la ausencia de Jhon Jader Durán, el DT aclaró las dudas: “Lo de Jader es un tema médico, venía jugando con unas molestias en su espalda. El club sugirió que, a partir de la finalización del campeonato o una fecha previa, el jugador descansara y recuperara del todo esa dolencia que tenía”.