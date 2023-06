James lamentó la salida de Pékerman de la Selección: 'Fue un error'

La Selección Colombia vivió muy buenos momentos bajo la dirección técnica de Jóse Néstor Pékerman. El seleccionado tricolor volvió a un Mundial luego de 16 años y en Brasil 2014 fue la revelación del torneo. Además, también llegó a Rusia 2018 y logró un tercer puesto en la Copa América.



Además, el entrenador logró armar un equipo con varias estrellas a nivel mundial, entre ellas, James Rodríguez, quién esta sábado, en diálogo con Revista Semana, habló sobre su salida y reconoció que fue un error por parte de la Federación Colombiana de Fútbol.

“José Néstor Pékerman conocía el proceso, estaba desde 2011. Conocía a los jugadores jóvenes, a los mayores. Al final, aunque dicen que los jugadores cambiamos técnicos, para mí todo es mentira. Es la Federación Colombiana de Fútbol la que hace los cambios”, aseguró el futbolista.



“Para mí, sí (fue un error que sacaran a Pékerman). Él conocía nuestro proceso. Cuando tenía que ser fuerte era fuerte. Tenía mucha personalidad. Dejarlo ir fue un error que se cometió. Pero bueno, al final hay que asumir la responsabilidad”, añadió.



Además se refirió al proceso de Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 y, a pesar de no haber estado, afirmó sentirse confiado bajo las órdenes de Néstor Lorenzo, quién fue ayudante de Pékerman y por ende, conoce el grupo, el trabajo, las exigencias, entre otros elementos.



"Fue triste porque queríamos ir a otro mundial. Esta generación se lo merecía. Para esta generación tan buena no ir a una copa del mundo fue duro. Pero bueno, queda otro y ojalá podamos ir. No fue culpa nuestra, ni del cuerpo técnico. Esto es como en conjunto. No jugamos bien, estuvimos en siete partidos sin hacer goles, eso es mucho para unas Eliminatorias”, explicó.



“Cuando quieres ir a un mundial, tienes que meter goles. Eso fue algo que tuvimos que asumir con responsabilidad. Pero el fútbol da muchas revanchas. Esperemos que para 2026 podamos estar. El técnico que está ahora es bueno. Estuvo con Pékerman, sabe el trabajo, conoce a los jugadores y creo que nos va a ir bien con él”, concluyó.