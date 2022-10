Luisa Agudelo, figura de Colombia Sub-17: confesiones de su gran fan

La Selección Colombia Femenina Sub-17 hizo historia el pasado miércoles, al clasificarse a la gran final de la Copa del Mundo de la FIFA de esa categoría de la India 2022, venciendo en penales a su similar de Nigeria y que este domingo, enfrentarán a España por la corona orbital.

Una de las figuras de este partido fue la guardameta Luisa Fernanda Agudelo Morelo, quien ha sido el cerrojo de esta selección en la cinta mundial y detuvo el penalti definitivo para la clasificación a la final. FUTBOLRED pudo hablar con la madre de Luisa, Alba Morelo, quien se siente muy orgullosa y emocionada por el tan importante logro de su hija, y contó detalles del festejo, su vida deportiva, la lesión que puso en peligro su carrera y mucho más.



Han pasado varias horas desde esa euforia por la clasificación ¿Cómo describiría este momento por el que pasa Luisa?

Es un orgullo inmenso, estoy hinchada de alegría por decirlo así. Es una felicidad enorme con muchos sentimientos encontrados, no tengo palabras. Todos esos sacrificios, madrugadas, todo lo que ella y todas las niñas han pasado para salir y estar allá.

¿Qué habló y que le dijo Luisa tras la consecución de este logro histórico?

En la entrevista ella me dijo “mamá esto es tuyo. Gracias a mi mamá y mi familia”. Después ella me hizo una video llamada y me dijo “mamá te amo, esto es tuyo”. Por los cambios de horario no hemos podido hablar mucho, ella estaba celebrando, disfrutando su momento. Luego en la mañana me escribió y me dijo que “mamá no he podido dormir de la felicidad, no lo puedo creer”.

¿Cómo vivió esos penales?

Alcancé a ver los primeros cinco. Obviamente los nervios de una madre, creo que las mamás de los arqueros me podrán entender, de todas las niñas que son arqueras, eso es una sensación horrible, porque es una posición demasiado difícil,



donde tu eres un héroe un día y después puedes ser un villano. Estaba con los nervios horrible, solo oraba.



En el sexto penal, mi esposo me tenía agarrada y no me había parado, pero en el séptimo penal cuando Natalia cobró, me paré y me fui al otro cuarto. Allí oré en un altar, me aferré tanto y cuando escuché la bulla, salí corriendo, solo pude ver la repetición. Tenía mucha fe, pero los nervios pudieron más conmigo. Ella sabe que soy así, porque en los partidos sufro mucho, en las finales con la Selección Valle me pongo pálida. Es emocionante y horrible

¿Cómo fueron sus inicios de Luisa y recorrido en el fútbol?

Luisa empezó en ‘Balón de Oro’ a los siete años, en una escuela que queda por la casa, donde jugaba con un grupo de niños y era la única niña. Inició como delantera y como ella una vez dijo “nunca hacía goles”.



Luego intentó de defensa, pero terminaba haciendo faltas, por su corpulencia siempre terminaba empujando a los niños. Una vez el arquero principal no quiso tapar más, por esa misma situación de que es una posición muy difícil. Como ella era muy hiperactiva, le dijo al profesor, él creyó en ella y le agradezco muchísimo por eso.



Le gustó ese día y él me llamó para decirme que la vio muy bien, con buen desempeño y me dijo “dejémosla acá, estoy seguro de que le irá bien. Cómprale unos guantecitos y la dejamos aquí”. Ella no tenía uniforme de arquera, tapaba con el mismo uniforme de los otros niños y un peto.



Luego la llamaron a Selección Valle, era la quinta arquera. En las prácticas con la selección hicimos relación con otro club, ahí eran solo niñas, entonces Luisa ya no podía seguir en la otra escuela. Ahí ella estuvo hasta hace un año, donde le fue muy bien, ganaron una ‘Baby Fútbol’ y después pasó a Cortuluá. Además de todas las competencias con la Selección Valle desde el 2017. Aparte de eso, hace los entrenos de arqueros en un club que se llama ‘Guardianes del Arco’, que son especialistas y entrena en las noches allá.

¿Practicó otro deporte y por qué escogió el fútbol?

Ella era muy imperativa. Empezó en patinaje donde ganó incluso una medalla de oro; entrenaba lunes, miércoles y viernes, y los martes y jueves entrenaba fútbol. A ella le ha gustado el deporte y escogió el fútbol, porque era el que más le gustaba y podía estar más con su hermana mayor. Ella empezó primero que Luisa, era volante y estaba en el mismo club. Entonces por estar detrás de la hermana, decidió quedarse en el fútbol”.

¿Es consciente de que Luisa, sus compañeras y el cuerpo técnico, han conseguido por el momento, la hazaña más importante del fútbol colombiano?

La verdad esto parece un sueño, todavía no he podido creer lo que ellas han podido lograr allá. Esto es asombroso, creo que la única selección que ha podido llegar a esas instancias, es impresionante.

¿Qué ha sido lo más difícil en la carrera de Luisa, ella tuvo una difícil lesión?

La lesión fue lo más duro, ella pensó en retirarse. Tuvo una lesión de cadera en una ‘Liga Pony’ en Bogotá. En enero del 2020 antes de la pandemia, participó en la liga y estando allá en un choque, a ella le golpearon la cadera y estuvo un año lesionada. Pero gracias a Dios como ella dice, llegó el tema de la pandemia, todo ese tiempo tuvo para recuperarse. A la casa iba el fisio, le improvisamos donde podía hacer la terapias, las citas con el deportólogo y todo eso. Fue una lesión bastante dura, ella entró en depresión e incluso subió de peso, y fue bastante duro para ella.

¿Cómo ha hecho con sus estudios y ya sabe que quiere estudiar?

El colegio la ha apoyado bastante, está en grado once. El año pasado tuvo un bajón, porque cambiaron a los profesores y muchos de ellos no sabían la metodología de ella. Cuando me llamaron y tenía 10 materias perdidas a mitad del año.



Después le contamos a los profesores lo que pasaba y llegamos a un acuerdo; el director de grupo la apoyó bastante con talleres. La metodología de ella es totalmente diferente, muchas personas nos recomendaron que estuviera virtual, pero ella dijo que no, que quería vivir su etapa en el colegio, así tuviese que ir solo una hora, quería compartir con sus compañeros.



Todavía no decide, pero si le gusta algo que esté enfocado en el deporte, pero como todavía es muy joven, ella quería hacer cursos de inglés primero, antes de entrar a la universidad, en algo que le permita seguir entrenando y jugando.

¿Ha recibido el apoyo para la participación en torneos y ligas?

Los viajes todo lo asume la federación y la Selección Valle. Gracias a Dios le han ayudado a ellas por ese lado, cuando es federación o selecciones y Cortuluá, se hacen cargo. Los viajes que gastamos nosotros los papás, son los de cada club



en etapa de formación, teníamos que hacer rifas y diferentes actividades. Pero todo lo que son sus implementos aquí tiene a la mamá.

¿Cómo es ella en su hogar y con qué valor o virtud la resalta?

Luisa es una niña muy humilde, muy extrovertida, disciplinada en sus cosas y su deporte. Es la niña de la casa, la cuida la hermanita, mi esposo la protege mucho y es la consentida.

¿Harán algo especial para ver la final?

Estamos tratando de cuadrar con varios papás para reunirnos en alguna parte y vernos el partido juntos. Porque algunos periodistas me han dicho que si puede venir al apartamento, pero lo que pasa es que es muy pequeño y no caben más de 10 personas. Estamos tratando de buscar donde, la mamá de Linda Caicedo no dijo que si queríamos ir a la casa de ella. Estamos mirando qué hacemos”.

¿Ha visto los videos donde las personas se reunieron para ver la definición cómo en colegios, universidades, sitios de trabajo y hasta las plazas de mercado? ¿y cómo se ha sentido al verlos?

He llorado con eso videos, incluso mi jefe me mostró que vieron el partido, porque muchos de ellos conocen a Luisa, a veces viene a recogerme a la oficina y entra. Me mostró y solamente vi a mis compañeros en las cámaras, cuando brincaron, festejaron, se abrazaron, fue impresionante. También vi el de los niños en un colegio, por ahí a uno donde lloré, porque el niños decía que “si se acaba y ganamos, gritamos”. Dios mío, cómo esas niñas dan tantas alegrías a un país, es muy satisfactorio la verdad.

¿Qué mensaje le envía a las personas que aún no creen o apoyan el fútbol femenino?

A Luisa y a mí nos pasó una anécdota muy chistosa. Una vez fuimos a un supermercado, en la caja algo hablamos del fútbol y nos dice un señor “el fútbol no es para mujeres”. Si usted le hubiese visto la cara a Luisa, me dio mucha risa ahora. Ella no dijo nada, se quedó callada, nos quedamos ahí y luego Luisa me dijo “mamá, ¿Cómo me va a decir eso a mí, si yo soy jugadora? Se quedó ofendida.



Fuera de eso, dejemos el tabú, el fútbol no es solamente para hombres. Es un deporte igual que el baloncesto, voleibol, béisbol, natación, etc. Apoyemos a los



niños, cómo padres estar ahí todo el tiempo, creer, confiar en los niños, es la mejor ayuda que nosotros le podemos darle en estos momentos. A Luisa le falta todavía y así, tendrá que seguir trabajando en todo esto. Ella tiene que seguir adelante con sus entrenos, por eso siempre tenemos que seguir apoyándolas nosotros como papás. Apoyemos con ir a los estadios, viendo los partidos, eso es muy bonito ir y ver a una familia, abuelos y niños en los estadios. Es la mejor manera de apoyarlas a ellas.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJua_15