Pinto se despachó con elogios para las jugadoras de Colombia Sub-17

La Selección Colombia Femenina Sub-17 sigue recibiendo elogios por todos lados, por la gran actuación que están realizando en la Copa del Mundo de la India 2022, donde enfrentarán este domingo la final contra su similar de España. El último en resaltar el histórico desempeño del equipo nacional fue el técnico del Deportivo Cali, Jorge Luis Pinto, en el previo del partido contra Patriotas por la fecha 20.



“Maravilloso, hay que felicitarlas por lo que han hecho. Un gesto hermoso, de sentimiento, pasión por el fútbol más que otra cosa y hay que apoyarlas hasta el máximo. Me parece que han dado una muestra de un gran nivel femenino del fútbol a nivel mundial. Felicitaciones y Dios quiera podamos ser campeones”.



Luego en lo que es la preparación de esta última fecha, en la cual recibirán a Patriotas de Boyacá este sábado, en su estadio en Palmaseca a puerta cerrada. El técnico santandereano dijo que:



“El objetivo del Cali es ganar, quiero que el equipo termine de una manera bien, triunfando que es lo que necesitamos, la afición se lo merece y en eso estamos comprometidos. Por supuesto, seguir conociendo y mirando a todos los jugadores, pensando lo que viene en el futuro, para poder construir un equipo de alta competencia y esté en los primeros lugares en el fútbol colombiano”.



Reveló cómo está el equipo en la parte física: “deben estar de la mejor forma, hemos trabajado, las muestras que hemos dado me han gustado futbolística y tácticamente; esperamos ser más concretos y definidores para encontrar más fácil el gol. Tener un volumen de ataque más acentuado, porque lo necesita el Deportivo Cali”.



Por último fue interrogado sobre lo apretado que está la clasificación de los otros equipos a la finales: “es una definición bonita y atractiva. Hay doce equipos que están peleando esos ocho lugares y es bueno para el fútbol colombiano, que se de esa competencia hasta el final. Me parece que brinda un atractivo, los clubes están motivados y por lo tanto, lo único malo nuestro es no estar en esa pelea”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15