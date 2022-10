América goleó a Cali y se quedó con el bronce de Libertadores Femenina

América de Cali goleó 5-0 al Deportivo Cali en el clásico vallecaucano por el juego del tercer y cuarto puesto de la Copa Libertadores Femenina 2022, en el estadio Rodrigo Paz Delgado de la ciudad de Quito en Ecuador. En un duelo en el cual las escarlatas empezaron dominando desde el inicio y que en el segundo tiempo lo cerraron con goleada, ante la poca reacción azucarera.



El partido desde los primeros instantes tuvo la iniciativa de ambos conjuntos, para buscar el control de la pelota y avanzar en el ataque. Al minuto 7, las diablas rojas en la primera ocasión clara construyeron una buena jugada por el centro del campo entre Catalina Usme y Sara Martínez, la mediocampista remató con ubicación y marcó el 1-0 parcial.



Las azucareras trataron de reaccionar, pero tuvieron inconvenientes en la salida desde el fondo y en los metros finales no fueron tan claras. Sobre los 19 minutos, las americanas volvieron a llegar al arco contrario con otra buena secuencia de pases de María Fernanda Agudelo y Catalina, que asistió a Mariana Zamorano y la atacante no logró darle la dirección necesaria al balón.



Segundos después, las caleñas generaron una oportunidad muy clara con un disparo cruzado desde aproximadamente 26 metros de Lady Andrade. La arquera Natalia Giraldo la alcanzó a desviar y pegó en el palo vertical derecho. Posteriormente bajó el ritmo del juego, con más presencia de la esférica en el mediocampo y se empezó a cortar por faltas reiterativas de un lado y otro, con el que después terminó el primer tiempo.



Para la parte complementaria el Cali hizo dos cambios. Entraron Manuela Pavi y Tatiana Ariza por Lady Andrade y Manuela González. Con esas modificaciones el juego volvió a tener dinámica ofensiva, donde las verdes tuvieron dos aproximaciones de gol con Ingrid Guerra y luego el América respondió con Wendy Bonilla.



Al minuto 55, Diana Ospina cobró un tiro libre desde el costado izquierdo del área caleña, ejecutó el cobro el primer palo de la golera Stefany Castaño y marcó el segundo de la tarde. De inmediato el técnico Jhon Alber Ortiz hizo otras dos sustituciones. Ingresaron Wendy Cárdenas y Gisela Pino por María Morales y Paula Medina.



Tres minutos más tarde, Ospina realizó un pase largo desde el centro al costado derecho, Bonilla avanzó varios metros, tiró el centro rastrero al área y Mariana Zamorano solo tuvo que empujarla para el 3-0. Cali no tuvo reacción y al minuto 62, Kelly Caicedo perdió el balón en la salida, Zamorano asistió a María Fernanda Agudelo, quien ante la salida de la guardameta, definió con el borde externo de su pie derecho para anotar el cuarto de la tarde.



Luego las diablas rojas hicieron los primeros cambios con la entrada de Daniela Castellanos y Heidy Mosquera por Agudelo y Bonilla. Sobre el final al minuto 90+1, Castellanos cerró la cuenta con el 5-0, en el cual América se quedó con el tercer puesto en la Copa Libertadores Femenina 2022,



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15