No los quieren más: Allegri es criticado por insistir con Cuadrado

Juventus no ha tenido buena temporada y tras la eliminación de Champions League, el equipo de la vecchia signora sigue inundado de críticas por el mal momento deportivo que están pasando y la prensa italiana empezó a señalar culpables, donde uno de ellos es el colombiano Juan Guillermo Cuadrado.



Según el medio Tuttosport, de los más importantes del fútbol italiano, no dudó en echar vainazos al técnico Massimiliano Allegri por insistir en jugadores como Juan Guillermo Cuadrado, quien ha aportado poco en la temporada.



“Otra opción incomprensible es la decisión de ser terco en el uso de Cuadrado. No hace falta licencia para entender que ya no es cosa del colombiano”



En la actual temporada, Juan Guillermo Cuadrado ha jugado 15 partidos con Juventus, siendo uno de los favoritos en la nómina titular de Allegri. Sin embargo, los resultados no los han acompañado y en Serie A también están en una incómoda octava posición con 19 puntos, quedando a diez del líder Nápoles.