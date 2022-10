¿Santa Fe y un mal presagio? Juegos contra Once Caldas lo condenarían

Independiente Santa Fe y Once Caldas se jugarán el partido de sus vidas para clasificar a los cuadrangulares finales el próximo domingo 30 de octubre, donde los dos irán por un resultado que los deje con posibilidades de ir a la fiesta de diciembre.



Sin embargo, la tabla de posiciones de Liga BetPlay sigue apretada y hay trece equipos por seis cupos disponibles, pero los puntos junto a la diferencia de gol serán determinantes para poder clasificar en esta última jornada.



Hoy Santa Fe se encuentra en la cuarta posición con 31 puntos y sobre el papel le serviría el punto contra Once Caldas, pero deberá esperar que los otros rivales directos que pelean por clasificar no lleguen a golear porque les ganaría la posición.



Por ello, lo único que le queda a Santa Fe es ganar sí o sí para no sufrir y pasar sin problemas a los cuadrangulares, pero la tarea no será fácil, pues Once Caldas siempre ha jugado en buena forma contra los cardenales, donde ha conseguido buenos resultados en El Campín y en la mayor de las veces ha sacado puntos esenciales al león.



De los últimos cinco partidos que han disputado, Santa Fe sólo ha ganado en dos ocasiones, dejando escapar puntos importantes en condición de local donde ha cedido empates dos veces y sumando una derrota, confirmando lo difícil que han sido los enfrentamientos contra el blanco blanco de Manizales.



La última victoria de Santa Fe fue el 23 de marzo de 2021, donde logró ganar 2-0 en la jornada 14 del torneo apertura, pero antes de este resultado en la temporada 2019, terminó perdiendo por dos goles en El Campín y además, cedió empates 1-1 y 2-2 en 2018.



Ahora, siendo rivales directos para clasificar en Liga BetPlay, Santa Fe enfrentará a un mejor Once Caldas que ha venido en crecimiento y que no busca regalar nada en el duelo decisivo del campeonato. El león tendrá la obligación de ganar sí o sí, no ceder puntos como en temporadas anteriores y de paso no depender de otros resultados que lo podrían condenar en esta última fecha.