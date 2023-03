Lorenzo quiere europeos pero no hay: ¿campamento en vez de amistosos?

Muy pronto se conocerá una convocatoria de la Selección de mayores para los amistosos contra Corea del Sur (24 de marzo) y Japón (28), en la gira asiática de preparación al mando de Néstor Lorenzo.

Sin embargo, el argentino no se ha quedado ahí y le ha pedido a la Federación Colombiana (FCF) que busque rivales europeos, en un afán por saber cómo está el equipo realmente contra ese tipo de rivales con los que se suele chocar en los Mundiales. Su necesidad es elevar el nivel, el roce internacional de cara al inicio de las Eliminatorias de Conmebol para la Copa de 2026, que comenzaría en 2024.



El tema es que la tarea no es sencilla: en la siguiente fecha de junio ya los equipos del Viejo Continente tienen calendario lleno por la Nations League y las eliminatorias a la Euro 2023, por lo cual un rival de primer nivel es prácticamente imposible. Es difícil cortar esos cinco años que lleva la tricolor sin rivales europeos (el último fue Inglaterra, en octavos de Rusia 2018)..



¿Recuerdan cuando Mbappé decía que los europeos llegaban con mejor roce a los Mundiales porque competían mucho entre ellos? Bueno, Argentina le calló la boca, pero tenía razón en lo fundamental: ellos se prueban entre ellos mismos y descartan así a los suramericanos.



De cara a esa fecha de mediados de año las únicas opciones reales son Polonia, Serbia y Azerbaiyán. No es que sea del todo malo, pues las dos primeras acaban de competir en Catar y de hecho la primera avanzó a octavos de final por primera vez pero perdió contra Francia, finalista.



El tema es que hay muchos equipos detrás de ellos para asegurar amistosos y tienen estrellas y atractivo económico que Colombia, que no participó en el último Mundial, no podría ofrecer. ¿Qué hacer? Alguna vez en la era Pékerman, de la que Lorenzo hacía parte, se decidió aprovechar una fecha FIFA solo para la convivencia del grupo, para la mecanización de movimientos y el conocimiento entre los jugadores. Los resultados en Mundiales de 2014 y 2018 avalan ese tipo de prácticas, pero cuando se hicieron cerca de los grandes eventos, no como ahora que seguramente pasará todo este año sin competencia.

​

¿Qué hacer? La pelota está en el campo de Lorenzo y la FCF. Las fechas FIFA hay que aprovecharlas pues los clubes no pueden negarse a ceder jugadores. El tema no es el cómo sino el para qué...