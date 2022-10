¿Tendrá en cuenta jugadores? Lorenzo respondió sobre los microciclos

Después de su debut con la Selección Colombia en amistosos contra Guatemala y México, a Néstor Lorenzo se le ha visto muy activo con su plan de trabajo, en el que ha preparado varios microciclos con jugadores de la Liga colombiana y ahora también sumó convocados de la MLS.



Néstor Lorenzo llegó a la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla con la intención de seguir conociendo jugadores y trabajarlos de cara a futuras convocatorias, teniendo de dónde escoger para en corto, mediano y largo plazo.



Por ello, durante la conferencia de prensa otorgada a los medios de comunicación, Néstor Lorenzo despejó dudas sobre estos microciclos y dejó claro que todo lo está haciendo es pensando de cara a las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026 y no para futuros partidos amistosos contra Paraguay en noviembre y posiblemente frente a Estados Unidos en enero de 2023.



“Los microciclos no se programaron con la idea de un partido, es más importante tener una idea de conocimiento de jugadores del fútbol local, el nivel que estamos y hacer un seguimiento, desde el rendimiento que sirva para mejorar", dijo Néstor Lorenzo en Barranquilla.



Igualmente, Lorenzo reconoció que estos jugadores que han estado convocados en microciclos, muy difícil que algunos puedan estar en el amistoso contra Paraguay, pues se cruza con finales y sobre los que actúan en clubes europeos, tendrá que esperar el aval para que puedan venir a la Selección Colombia.



“En nómina tenemos pocos ensayos, o posibilidades de juntar el grupo que va a jugar la Eliminatoria, no es fecha FIFA y los equipos tienen la potestad si lo prestan o no pero se están haciendo gestiones. Lo mismo pasa con en el microciclo, que como se reprogramaron fechas le dimos a los clubes la facilidad de decidir quiénes podían venir".



De momento, los 24 jugadores convocados a este microciclo a disposición del director técnico Néstor Lorenzo hasta el 20 de octubre en el segundo ciclo de trabajo que se hará este mes antes del partido amistoso contra Paraguay el 19 de noviembre en Estados Unidos.