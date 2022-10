Santa Fe se juega más que los cuadrangulares: sus finanzas, en riesgo

A Independiente Santa Fe le quedan dos partidos, ambos de local, para conseguir su clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2022. Contra Cali y Once Caldas, el equipo que dirige Alfredo Arias se juega mucho más que avanzar de ronda en el campeonato: el futuro y la tranquilidad del club también está en juego.



Y es que no han sido fáciles los últimos años para el cardenal en el tema financiero. Desde que llegó Eduardo Méndez a la presidencia se reveló una crisis, millonarias deudas, arreglos de pago y lucha diaria para cumplir con la nómina.



Son seis puntos en casa que no solo son necesarios para el plantel y para el técnico Arias; lo son también para la dirigencia, pues de la clasificación dependerá la planeación y el presupuesto para el 2023.



El periodista Fabián Rozo, tuvo una interesante charla con Eduardo Méndez y expuso los temás más destacados en su cuenta de Twitter.



Méndez, acompañado de la contadora del club, señaló que el plantel está al día en cuestión de salarios, un plus para afrontar el remate del campeonato, y un compromiso más para los jugadores de conseguir el objetivo.



Ya hay diálogos con posibles marcas y empresas interesadas en entrar en la lista de patrocinadores del club para la próxima temporada. Sin embargo, están congeladas las conversaciones para hablar de contrataciones de nuevos jugadores o renovaciones de futbolistas que terminan su contrato en diciembre de 2022, hasta que no se confirme la clasificación a cuadrangulares.



Incluso la continuidad del técnico Arias no se puede asegurar o descartar, pues no se puede hablar o planear sobre supuestos.



Sin embargo, Rozo destacó algo: la clasificación a un torneo internacional en 2023, permitiría no arrojar déficit por segundo año consecutivo, algo que al estar en ley 1116, sería muy importante.



Es por eso que Santa Fe está advertido: una eventual eliminación para cuadrangulares complicaría seriamente las finanzas para 2023.