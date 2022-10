Geisson Perea, con el corazón abierto sobre polémica foto: ¿qué dijo?

A Geisson Perea lo persiguen las fotos para meterlo en problemas y en polémicas. La más reciente imagen del defensor de Santa Fe le ha dado la vuelta al mundo, pues en ella se ve cómo se bajó su pantaloneta y se alcanza a notar sus órganos íntimos.



Sucedió en el partido contra Jaguares, en el que Santa Fe volvió a perder de visitante y comprometió sus aspiraciones de clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2022.



La imagen se viralizó en redes sociales y el futbolista recibió todo tipo de críticas hacia su persona, y su supuesta mala actitud en la cancha.



Que falta de respeto de Geisson Perea jugador de @SantaFe bajándose la pantalonera cuando los jugadores saben que la cámara de TV los puede captar en cualquier momento. — Francisco J. Velez (@Pachovelez10) October 17, 2022

Este martes, Geisson Perea rompió el silencio sobre lo que pasó en Montería y la polémica imagen con su pantaloneta abajo. Y es que no es la única imagen que le ha traído problemas en las últimas semanas, pues hace poco una foto junto a varios compañeros y un par de modelos también lo envolvió en una tendencia de redes sociales.



Así, Perea dijo en el ‘Vbar Caracol’ que esa foto y las recriminaciones que ha recibido lo tienen “triste”. “No iba a opinar sobre la situación, pero ver la tristeza y la preocupación de mi padre, ver ese reflejo en mi madre, ver la preocupación en mis hermanos, hizo que alzara mi voz. En este momento, lo hablaré siendo persona. Voy a salirme del contexto de jugador, uno a veces trata de ser elocuente, pero lo diré como persona, porque eso somos”.



“Yo me estaba arreglando la licra, cuando entro a una cancha de juego, entro a jugar y no que una cámara me pueda ver. Conscientemente lo que hice fue acomodarme y nunca quise mostrar mis partes íntimas. La persona mala tomó una foto en ese momento y eso se presta para que (Pacho) Velez hable de un irrespeto, cuando nunca he tenido la posibilidad de entablar una conversación con él”, explicó Perea y de paso recriminó al periodista de ESPN.



Perea habló de lo mal que se ha sentido su familia por esta situación: “El día que haga una situación de esas le fallo a mi esposa y a mi hija que se encuentra viviendo bullying, porque esto es la sociedad que hemos creado en redes sociales, creerle a una persona que hace lo que hizo para manchar la integridad de la persona”.



Finalmente, Geisson Perea habló de la idea de una sanción de parte de la Dimayor, pues eso es lo que han pedido en las redes sociales: “Ahora se habla de una sanción, que soy un irrespetuoso y yo digo; si tienen argumentos, muéstrenlos que fue así, no se queden con la foto, busquen el video y miren, en ese orden de ideas me siento afectado. Si me critican desde lo deportivo no voy a opinar, pero no que critiquen y pongan en tela de juicio mis valores y mi integridad como persona y un buen ser humano que me considero. Me siento bastante afectado”.