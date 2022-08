¡Linda Caicedo no cree en nadie! Tremenda distinción en Colombia

Colombia y el mundo entero se enamoran de la toda jugadora de la Selección Colombia y del Deportivo Cali, Linda Caicedo. Los rumores llegan a una velocidad enorme sobre la posibilidad de que la juvenil sea nueva futbolista del FC Barcelona una vez cumpla los 18 años el 22 de febrero de 2023.

Linda Caicedo no tuvo ningún descanso en el segundo semestre de 2022, pues pese a que la liga colombiana no se hará, ella deleita a Sudamérica y al mundo con la actuación en la Copa América en suelo colombiano donde fue elegida la mejor jugadora del certamen, y en los pocos días, emprendió su camino en Costa Rica. Lo que le faltaba era marcar un tanto en el Mundial Sub-17 y a falta de uno, anotó dos goles en el empate contra Nueva Zelanda 2-2.



Este empate y los goles de Linda Caicedo no solo fueron importantes para meter a la Selección Colombia en los cuartos de final del Mundial Sub-20, sino que también la hacen inmiscuirse en un selecto grupo de jugadoras que han logrado marcar tantos en todas las divisiones de la Selección Colombia Femenina en torneos oficiales. Esto, gracias a un mensaje de FPP Al Instante, @FFPAICOL en su cuenta de Twitter. Caicedo Alegría acompaña a Leicy Santos, Manuela Vanegas, Íngrid Vidal, Tatiana Ariza y Yoreli Rincón.



Con la boca abierta ha dejado Linda Caicedo a los seguidores del fútbol gracias a su actuación en la Copa América con 17 años jugando en la Selección Colombia de mayores. Un gol contra Argentina en semifinales metió al combinado nacional a los Juegos Olímpicos de 2024 y al Mundial de Australia y Nueva Zelanda a disputarse en el 2023. Luego en el certamen mundialista Sub-20 le llegaron los goles, y falta la cita orbital Sub-17 en el mes de octubre, todavía por definir en donde será tras la suspensión de India como anfitriona.



Como si fuera poco, con el doblete, Linda Caicedo es segunda goleadora del Mundial Sub-20 en Costa Rica compartiendo lugar con Aline y Rafa Levis de Brasil, Maika Hamano de Japón y Magnaba Folquet de Francia. Linda y la Selección Colombia se preparan para enfrentar a una vieja conocida como lo es Brasil el sábado 20 de agosto a las 9 de la noche hora colombiana.