Entrenador campeón del mundo estuvo cerca de dirigir a la Selección

La Selección Colombia estuvo en búsqueda de entrenadores luego de la salida de José Néstor Pékerman, que dejó un importante hecho histórico en la Tricolor tras el Mundial de 2014.



Luego de esto llegó Carlos Queiroz, pero en su momento se habló de llevar al banquillo a Luiz Felipe Scolari, el exentrenador de Palmeiras que fue campeón del mundo con Brasil en 2002. El entrenador, finalmente habló y confirmó dicho ofrecimiento.

“Sí, hablé con la FCF para dirigir, pero nunca concretamos nada. Me gustaría en algún momento la Selección porque me siento identificado con los jugadores y su fútbol. No lo descarto en el futuro", aseguró el brasileño en 'El Alargue-Caracol Radio'.



Scolari actualmente está sin equipo tras salir de Palmeiras y su futuro aún es inicierto, pero sí dejó claro que en un futuro no descarta llegar a la Selección del país.