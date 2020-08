Arsenal, campeón de FA CUP: reviva el accidentado juego contra Chelsea

Final del partido. Arsenal ganó 2-1 al Chelsea. Arteta consiguió su primer título como entrenador y clasificó a Europa League 2020-2021.



Min. 97: Otro lesionado en el cierre del encuentro. Pedro intentó una jugada individual y cayó en el área. Lo atienden por un fuerte dolor en un hombro. El partido estuvo detenido por casi seis minutos.



Min. 90: Siete minutos de adición para este partido.



Min. 85: David Luiz recibe atención médica y debe salir del campo de juego.



Min. 78: Lampard hace cambios para darle la vuelta al partido en la recta final del encuentro. Arsenal responde con jugadores frescos para defender el marcador.



Min. 73: Segunda amarilla para Kovacic y se va expulsado. La jugada no parecía ser para amonestación, pero el juez mostró la tarjeta. Chelsea se queda con 10.



Min. 66: GOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ARSENAL. Aubameyang anotó una vez más luego de una muy buena jugada que inició Bellerín, continuó Pepe y finalizó el gabonés con una exquisita definición sobre el cuerpo de Caballero.



Min. 55: Tranquilidad en los dos arcos. Chelsea tiene más control del balón, pero no es profundo y Arsenal no recupera el balón, pero no genera opciones claras de gol.



Min 46: Pulisic corrió más rápido que todos, pero antes de rematar sintió un dolor muscular que no le permitió pegarle bien al balón. Sale del encuentro ayudado entre brazos y sin poder apoyar su pierna derecha. Entró Pedro.



Comenzó el segundo tiempo





Final del primer tiempo. Chelsea tuvo un mejor inicio del partido, pero Arsenal fue superior desde el minuto 25 hasta el pitazo que envió los equipos al descanso. Hay empate en Wembley,



Min. 41: Hay más intensión ofensiva de Arsenal y en los últimos minutos el partido se ha jugado en campo de Chelsea.



Min. 35: Buena llegada del Chelsea con Mount como protagonista, pero Jorginho la finalizó mal.



Min. 33: Cambio para Chelsea. Azpilicueta sale del campo llorando y Christensen toma su lugar en la defensa.



Min. 27: GOOOOOOOOOOOOOOOL DE ARSENAL. El mismo Aubameyang se adueña del balón y engaña completamente a Caballero para anotar el empate.



Min. 26: Revisan la jugada con el VAR y lo ratifican.



Min 25: Pase largo para Aubameyang y en la carrera es tomado por Azpilicueta. ¡Hay penal para Arsenal!



Min. 24: Anulan un golazo de Pepe. Había fuera de lugar de Mitland-Niles, quien hizo un pase y participó de la jugada.



Min 22: Pausa para que los jugadores se hidraten.



Min. 15: Los dos equipos pelean el balón en el medio del campo, pero no existen opciones claras de gol.



Min 10: Arsenal ataca por las bandas con Niles y Pepe, pero no logra crear opciones claras.





Min. 2: Primer acercamiento del Arsenal con un flojo cabezazo de Aubameyang. Responde el Chelsea con un remate de Mason Mount.





Comenzó el partido