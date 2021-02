Mozzart Bet te trae lo mejor del fútbol europeo

Sevilla vs Barcelona - Sábado 10:15am



Nuevamente se enfrentan los dos equipos, esta vez por La Liga, y la lucha por alcanzar al Atlético de Madrid en la punta. La diferencia entre los dos conjuntos es apenas de dos puntos, y el Sevilla lleva una racha de 6 victorias en los últimos 7 partidos.



Para este partido las cuotas en Mozzart Bet están así: victoria del Sevilla 3.05, empate 3.35 y la victoria ‘culé’ 2.35.



¿Qué equipo se llevará la victoria?



Roma vs Milán - Domingo 2:45 PM



‘La loba’ se mide ante el ‘rossonero’ buscando descontarle para poder quedar más cerca del líder. Por su parte, el equipo de Zlatan necesita recuperar el terreno perdido en los últimos partidos, tras alcanzar cuatro partidos seguidos de liga sin una victoria.



Ambos oncenos llegan motivados por la clasificación a los octavos de final de la Europa League, a mitad de semana, por lo que se espera tener un gran partido entre estos equipos históricos de Italia.



Las cuotas de este encuentro son: 2.50 victoria local, 3.35 empate y 2.80 triunfo visitante.



Marsella vs Lyon - Domingo 3:00 PM



Por la Fecha 27 de la Ligue 1, se enfrentarán Olympique de Marsella y Olympique de Lyon en el clásico de la jornada en Francia.



Lyon llega a este encuentro con tres triunfos seguidos como visitante, y a tres puntos del líder, Lille, pero con la imperiosa necesidad de ganar porque tiene al PSG detrás, a tan solo un punto, y esperando un traspiés.



Para que apuestes en Mozzart Bet, las cuotas están en: 4.60 victoria del Marsella, 3.60 el empate y 1.80 si gana Lyon.







Hellas Verona vs Juventus - Sábado 2:45 PM



La ‘Vecchia Signora’ viaja a Verona para enfrentar a un irregular equipo que navega por la mitad de la tabla de la Serie A. La Juventus de Cristiano Ronaldo espera llevarse los 3 puntos para seguir en su lucha por el Scudetto.



En sus últimas 10 visitas, la Juve ha ganado 4 veces, empatado 3 y perdido 3.



Juan Guillermo Cuadrado seguirá ausente para este encuentro, aunque alcanzaría a estar para el partido de vuelta por Champions League.



Las cuotas de este partido son: 5.80 victoria local, 3.90 el empate y 1.60 triunfo visitante.



Chelsea vs Manchester United - Domingo 11:30 AM



Alista todos tus conocimientos sobre fútbol para apostar en este partido.



Aunque parece imposible que alguien le quite el título de esta temporada al Manchester City, Chelsea sigue en la pelea por el cuarto puesto de la tabla de posiciones para quedarse con el cupo a Champions League.



Por su parte, el Manchester United necesita los tres puntos para mantener la diferencia con el líder y esperar que, en cualquier momento, caiga y pueda descontar. Los ‘Diablos Rojos’ llegan a celebrar su clasificación a los octavos de final de la Europa League.



Para que apuestes en Mozzart Bet, las cuotas están en: 2.35 victoria del Chelsea, 3.25 el empate, y 3.10 si gana el United.



