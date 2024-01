Xabi Alonso responde a los rumores y aclara si llega al Liverpool

Jürguen Klopp ha sorprendido con la noticia de su salida del Liverpool y de inmediato los rumores del sucesor han estado en aumento. El estratega dejará al club inglés manifestando que “se está quedando sin energía".



Uno los entrenadores que podría llegar al conjunto del colombiano Luis Díaz, es Xabi Alonso, exjugador del Liverpool y quien actualmente se encuentra dirigiendo al Bayer Leverkusen. Ante las especulaciones el español respondió y dejó en claro lo que será su futuro profesional.

En un principio manifestó que “la especulación es normal" y complementó afirmando que: “No estoy pensando en mayo, estoy pensando en el partido de mañana. Cada día es un desafío, cada partido es un desafío y estamos en un viaje intenso y hermoso aquí en Leverkusen".



Ante la pregunta si estaba pensando en el futuro y una eventual salida, el director técnico de 42 años respondió que “estoy pensando en dónde estoy ahora mismo: estoy en un lugar maravilloso y lo estoy disfrutando. Y creo que es el lugar correcto, así que eso es todo lo que puedo decir. "¿Qué pasará en el futuro? No lo sé y realmente no me importa en este momento".



Así mismo, Xabi elogió a Klopp agregando que tiene “un enorme respeto y una gran admiración por lo que Jürgen ha hecho en los últimos nueve años en Liverpool, y cómo lo ha hecho".



Por ahora, los reeds no se han pronunciado oficialmente ante la llegada de un nuevo entrenador y se espera que a final de temporada se revele el nombre del entrenador que estará en el banquillo dirigiendo a Luis Díaz.