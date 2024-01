¿Klopp dirigirá otro equipo en Inglaterra? Esto dijo sobre su futuro

Jürgen Klopp anunció este viernes que tomó la decisión de dejar de entrenar al Liverpool FC, luego de casi nueve años en el cargo, en el que le devolvió la gloria deportiva a los ‘reds’, ganando la Premier League por primera vez, la Champions League y diversos títulos en otras competiciones.



El alemán, de 56 años, dejará el cargo y también se irá su equipo de trabajo; así que se espera un revolcón en el club inglés, que podría impactar en el futuro del colombiano Luis Fernando Díaz.



Lo cierto es que la temporada 2023/2024 puede ser mágica para Klopp y el Liverpool, pues el DT pretende despedirse con la mayor cantidad de títulos posibles en su última campaña.



Sin embargo, nace la duda: ¿se va Klopp porque tiene una oferta tentadora? ¿Otro club en Inglaterra contratará al alemán? ¿Cuál será su próximo reto y cuándo dirigirá de nuevo?



Antes de que se disparen los rumores, el mismo Klopp anunció lo que será su futuro, una vez se marche de Liverpool.



“¿Trabajaré de nuevo? Por supuesto, pero no entrenaré a un club o a un país durante al menos un año”, dijo Klopp en una entrevista con los medios del Liverpool.



“Lo que sé al 100 % es que no dirigiré a un club en Inglaterra que no sea al Liverpool. No es posible. Mi amor por este club y mi respeto a la gente es demasiado grande. No podría ni pensar en ello durante un segundo. Esto es parte de mi vida, somos una familia y aquí me encuentro como en casa”, indicó. Klopp, que llegó a Anfield en octubre de 2015.



La prensa alemana ya indica que luego de su año sabático, Klopp asumirá el reto de ser seleccionador de Alemania. Solo el futuro lo dirá.