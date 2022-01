Rashford, el salvador del United: agónico triunfo contra West Ham

En el fútbol, no siempre se premia al que más hace. Incluso, se lleva el premio grande aquel que no tuvo una buena noche, pero que supo aprovechar el empuje. Ese fue el Manchester United, que pese a estar en casa, no mostró su mejor cara, pero logró un importante triunfo contra el West Ham.



El regreso de Ronaldo a la formación daba indicios de que podría ser una buena noche en Old Trafford, pese a eso, el fútbol del United no les permitió generar grandes ocasiones en el primer tiempo, pasando desapercibidos y con apenas unas cuantas aproximaciones.

El tiempo empezó a correr y en el segundo tiempo el empuje los llevó al desespero, incluso, con espacios que los visitantes aprovecharon, pero la zona defensiva de los reds logró evitar una caída y la catástrofe.



La entrada de Cavani sería fundamental, que pocos minutos ha gozado, pero es rendidor y aporta. En sus pies nació el tanto de Rashford, en la última jugada del partido. Entrada al área y habilitación para el atacante inglés.

La victoria deja al Manchester United con 38 unidades, quedándose con la cuarta casilla, en zona de clasificación a Champions.