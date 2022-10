Técnico de United sobre sustitución de Cristiano: ‘tenemos que rotar’

Cristiano Ronaldo no ha tenido buena temporada en el Manchester United tras su poca participación en condición de titular en la era del técnico neerlandés Ten Hag, quien contra Newcastle hizo explotar la furia del portugués al sustituirlo.



Por ello, en conferencia de prensa, el técnico Ten Hag explicó los motivos por los que Cristiano Ronaldo salió del campo en el segundo tiempo y aseguró que fue por el bien del equipo, pues se vienen partidos importantes que necesita.



“Tenemos cuatro partidos en diez días y especialmente quiero mantener a los delanteros frescos, así que tenemos que rotar. Además, hay algunos problemas conAnthony Martial que no está disponible en este momento, así que hay un jugador menos”, dijo Ten Hag al ser preguntado por Crisitano Ronaldo.



Igualmente, el técnico tuvo para hablar de su otra figura Marcus Rashford, quien fue el jugador que entró por Cristiano Ronaldo en el minuto 72 en Old Traford, donde analizó que su papel de revulsivo no lo convenció.



Rashford no tiene el fondo para todo un partido, así que tenemos que planificar para cubrir los cuatro partidos porque queremos ganarlos o al menos conseguir un resultado resultado”, dijo el técnico de los red devils.



En la actual temporada, Cristiano Ronaldo ha jugado 12 partidos, donde sólo ha sido tenido en cuenta de titular en la mitad de juegos del United, además, sólo ha logrado dos goles, uno en Premier League y otro en Europa League.