Luis Sinisterra dejó expulsión atrás y enamora: ‘crea algo de la nada’

Lo que pasó, pasó y ya quedó completamente en un simple recuerdo y en una circunstancia que no debería volver a ocurrir en la Premier League ni en ningún partido. El Leeds United y Luis Fernando Sinisterra se reencontraron después de la infantil expulsión al atravesarse en un cobro de un tiro libre desde la propia área del Aston Villa.

Una vez sucedió este hecho, referentes de la Premier League pidieron que Luis Sinisterra tuviera un duro castigo por una acción estúpida y que no puede suceder nunca en el profesionalismo, y mucho menos en un certamen tan competitivo como lo es la liga inglesa. Ya todo quedó en el recuerdo, y Sinisterra volvió al ruedo como inicialista disputando 89 minutos.



Sin embargo, el plan no fue como Jesse Marsch y sus dirigidos esperaban. Lucharon, y merecieron más en una disciplina que no se basa de merecer sino de meter las pocas acciones que se crean. Contra el Arsenal, Bukayo Saka aguó el regreso de Luis Fernando Sinisterra.



Contra los líderes de la Premier League dejaron una digna presentación en condición de local en el Elland Road. No en vano, la muestra del gran juego ofrecido por Leeds United fue el júbilo de Mikel Arteta una vez finalizó el encuentro. La puntería no acompañó a los dirigidos por Jesse Marsch, pero sí descrestó el excelente regreso de Luis Sinisterra, quien se ganó todos los elogios.



Disputó 89 minutos, estuvo más calmado sin meterse en muchas discusiones, cambió completamente su actitud con respecto al partido contra el Aston Villa. Tuvo



dos remates que pasaron cerca a la portería defendida por Aaron Ramsdale, y fue fundamental en la banda izquierda con sus desbordes a gran velocidad.



Después de llevarse un montón de críticas por su expulsión, las cambió rápidamente y se ganó elogios. Uno de ellos, Simon Walton, ex mediocampista que jugó en el Leeds United dos temporadas (2004-2006) quien dijo para BBC Radio Leeds, “Sinisterra está dando señales. Tengo que ser honesto, de nuevo hoy, estoy viendo señales en las que podría iluminarse, podría crear algo de la nada”.



Luis Sinisterra en los 89 minutos fue una amenaza completa por la banda izquierda para el Arsenal. Aunque Patrick Bamford falló una pena máxima, el semblante para Sinisterra y el Leeds es que pudieron sacarle los tres puntos y vencer a los líderes de la Premier League. El colombiano tendrá revancha entre semana enfrentando al Leicester City.