¡Cristiano Ronaldo explotó! Furia por el gol anulado contra Newcastle

Cristiano Ronaldo no tuvo la mejor tarde con el Manchester United, en el empate contra Newcastle, donde no lograron la claridad necesaria para hacerse con los tres puntos, disputados en Old Trafford.



El portugués tuvo una de las jugadas polémicas, que el central no convalidó, ante la confusión entre jugadores y arbitro central.



'No tengo comentario, TODOS lo han visto' Erik ten Hag furioso con el árbitro Craig Pawson después de que se anulara el gol de Cristiano Ronaldo cuando pensó que Newcastle ya había lanzado un tiro libre, y Man United también rechazó dos penales. pic.twitter.com/gxqMbW9tsJ — gilberto caldera (@GilCalder) October 16, 2022

Corría el minuto 48 del partido, tiro libre indirecto para Newcastle. En la acción, el defensor central de las urracas, Fabian Schar jugó la pelota al portero Nick Pope, cuando el arquero tomó la pelota, se quedó quieto.



En ese momento, Ronaldo llegó hasta él, tomó le esférica y anotó el gol. Sin embargo, el central del partido anuló la acción, lo que desembocó en el reclamo airado de los jugadores locales, especialmente del portugués.