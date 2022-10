Diego Simeone se sinceró: ¿Qué tan cerca estuvo Cristiano Ronaldo?

Tocando las puertas de diferentes clubes en el mercado de fichajes del verano, apareció un gran rumor que parecía más que impensado en España: Cristiano Ronaldo al Atlético de Madrid. Muchos lo daban como un hecho, otros no lo veían tan claro por las dificultades económicas en pagar su pase. Sin embargo, cada vez llegaba información de dicha posibilidad, pero el argentino apareció meses después para negar el interés.

No solo por el tema económico, sino por una razón de peso que no contemplaron nunca al luso. Para el canal Tigo Sports, hubo un mano a mano con Martín Liberman, periodista argentino y Diego Pablo Simeone. El director técnico del Atlético de Madrid dio las claves de la imposibilidad de fichar a Cristiano Ronaldo, y todo pasaba por el pasado de Cristiano en España. “Los dos pajaritos te contaron cualquier cosa que se aleja de lo que ha sucedido. La gente habla a veces habla para contar lo que quiere, no lo que en realidad quiere contar. Ronaldo es un referente absoluto del Real Madrid y no vería a Palermo jugando en River o a Ortega en Boca. Hay situaciones que son muy claras”, sentenció Simeone.



Sumado a esta razón, cuando el nombre de Cristiano Ronaldo apareció de manera sorpresiva en el Atlético de Madrid, dicha información no caló para nada bien en los hinchas del club español. Diego Simeone se confesó y habló sobre los problemas que trajo este rumor en el equipo, “un hincha me gritó, yo sin saber absolutamente nada de lo que estaba sucediendo, pero sí de los rumores que había, me dijo una gran frase: ‘Cholo, cuidado que la Champions no es a toda costa’. Me gustó, porque es una reflexión muy sana, muy de barrio, de equipo, de hincha, de corazón y un poco reflejando lo que sentía en aquel momento más allá de que no voy a negar la historia de Cristiano. Pero no es lo mismo, cómo llegó Luis Suárez que si lo hubiese hecho Cristiano”.



Aparte de los rumores de la posible llegada de Cristiano Ronaldo al Atlético de Madrid, la salida del luso del Manchester United puede estar cerca. No vive su mejor temporada con mucha tensión con su entrenador, Erik ten Hag. Diego Simeone no dudó en que se recuperará del mal momento que vive, “lo mismo que le contaba a Suárez, vas a ir a jugar con tus amigos después de retirarte y vas a hacer goles porque es tu esencia, es innato. No tengo ninguna duda de que Ronaldo volverá a hacer goles, no hará la bestialidad de goles que hizo toda su vida, pero es imposible que se aleje, si mentalmente está fuerte, de la fortaleza, jerarquía y el delantero increíble que es”.