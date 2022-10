Cristiano Ronaldo quiere irse del Man. United: se le cerró una puerta

Para nadie es un secreto que Cristiano Ronaldo no está para nada contento en el Manchester United. Aunque logró anotar su primer gol de la Premier League ante el Everton, y el segundo de la temporada después del que le marcó al Sheriff Tiraspol en la segunda jornada de la Europa League, en la cara del luso se sabe que no quiere continuar en el club que lo impulsó al Real Madrid en 2009 y que lo hizo catalogarse como uno de los mejores jugadores del mundo.

El verano estuvo convulsionado para Cristiano Ronaldo quien envió dardos enormes al Manchester United en busca de que le permitieran abandonar las filas del club inglés. Entre las opciones, sonaron el Atlético de Madrid, el Chelsea, un posible regreso al Real Madrid, pero nada se consolidó realmente. El irrespeto del que hablaba Erik ten Hag del por qué no lo metió en el clásico contra el Manchester City cuando ya estaba holgado el resultado a favor de los celestes es el mismo irrespeto que ha demostrado el equipo al no conceder su deseo de irse.



Durante esta presente temporada, Cristiano Ronaldo está viviendo un semblante desconocido sin la posibilidad de disputar la Uefa Champions League, disputando la Europa League con el anhelo de clasificar a la siguiente fase de la competencia europea. Por ello, el jugador ha querido buscar una salida a un club que juegue la Liga de Campeones, pero el Manchester United nunca le abrió dicha puerta para su salida.



Y claro, nadie quiere dejar ir a una figura como Cristiano Ronaldo de sus filas. Pero si el mismo jugador no está contento, deberían por lo menos oír sus necesidades y dejarlo salir. Otro de los equipos que se interesó por él fue el Galatasaray turco. No obstante, el vicepresidente desmintió la información. Una puerta en una liga poco reconocida le cerró las puertas.



Metin Ozturk, vicepresidente del Galatasaray contestó a los rumores que ponen a Cristiano Ronaldo en la órbita de los turcos. Ozturk fue claro, “en el Galatasaray deberíamos hablar de sistema, de proyecto y de planificación mucho antes que de Cristiano Ronaldo. Ahora se puede ver que hay varias estrellas mundiales en nuestro equipo con el mismo presupuesto que el año pasado. Lo importante es obtener un alto rendimiento de ellos. Cristiano no está en nuestra agenta este año, pero el Galatasaray ha sido un club que ha representado a Turquía en Europa”.



Esta información de una posible llegada de Cristiano Ronaldo al Galatasaray se dio por el medio deportivo turco, Fotomac quien mantuvo que el cuadro otomano intentaría convencer al futbolista. De igual manera, Metin Ozturk negó cualquier posibilidad de contar con el luso en las próximas ventanas de fichajes.