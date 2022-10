Atlético de Madrid mete presión: triunfó ante Athletic y es tercero

El partido se resolvió en el segundo tiempo después de minutos de mucha intensidad, pero sin una acción clara en el primer tiempo que pudiera dar la clave en algún onceno. El Athletic de Bilbao, que se hace fuerte en el Estadio Nuevo San Mamés en su casa quisieron imprimirle velocidad al ataque con la sociedad de hermanos, Iñaki y Nico Williams. Separados por selección, pero se divierten en LaLiga.

Sin embargo, no pudieron hilar una acción clara. Ni Iñaki, ni Nico, ni Oier Sancet. Atlético de Madrid tampoco tuvo mucha oportunidad de gol en la primera parte. Más allá de un intento de Álvaro Morata desde muy temprano que no pudo subir al marcador por una falta previa que terminó de anular el tanto del delantero. El VAR consultó la jugada y todo siguió igual.



Jan Oblak y Unai Simón no tuvieron muchas exigencias a lo largo de los primeros 45 minutos, y sí Ivo Grbic, arquero que sustituyó a Oblak en el complemento. Ivo sí tuvo que atajar y salvar en muchas situaciones los intentos de un viejo conocido como Raúl García.



Madrugando en el complemento, Álvaro Morata creó una acción en la que centró raso y Antoine Griezmann cazó la pelota con un disparo raso al fondo. Así, el Atlético de Madrid condujo la victoria por la mínima diferencia, pero no lo hubiese podido hacer si no es por Ivo Grbic cuando ingresó a los 69 minutos. Antes de ese cambio, en el Bilbao entró Raúl García.



Casi hubo ley del ex con un terrible cabezazo de Raúl García que Ivo Grbic tuvo que estirarse y salvar. La polémica se hizo presente a los 88 minutos con un remate de Dani Vivian que presuntamente pegó en la mano de Reinildo. No obstante, la cara del defensor salvó y al ver el VAR retrotrajeron la decisión de la pena máxima. Nuevamente Reinildo salvó un impacto de Raúl in extremis apareció en la raya para interponerse al disparo.



Así finalizó el partido. El Atlético de Madrid desbancó al Athletic Club de Bilbao de la tercera posición en la tabla general. Los bilbaínos visitarán al Getafe, mientras que los madrileños recibirán al Rayo Vallecano.