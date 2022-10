Solución a bajo precio: este sería el reemplazo de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo no vive su mejor temporada en el Manchester United. Con solo dos goles anotados, y uno solo en la Premier League, y sin Champions en disputa, el luso se ha tenido que consolar con la Uefa Europa League. El irrespeto por parte del club no es nada más ni nada menos que no haberlo dejado abandonar las filas del equipo.

Para nadie es un secreto que el jugador quería irse, pero en el Manchester United con Erik ten Hag como estratega no permitieron dejarlo ir. Lo blindaron, pero realmente, no ha tenido una relación positiva con el neerlandés, alejado de un buen ambiente, se ha vivido con mucha tensión. Sin embargo, estos partidos serán clave para Cristiano Ronaldo por la lesión de Anthony Martial, el luso será titular en la Premier League, donde habitualmente, ten Hag lo dejaba para segundos tiempos o ni lo metía.



Galatasaray le cerró las puertas, pero seguramente, en la ventana de invierno o en el 2023, Cristiano Ronaldo cambiará de aires. Si fuera por él, en diciembre ya no estaría en Mánchester, y por ello, el club ya está buscando un revulsivo. Barajan opciones en la misma Premier League, y quien más opciones tiene es el delantero de 26 años del Brentford, Ivan Toney.



De acuerdo con The Sun, Ivan Toney es el delantero que más acapara la atención de los directivos como una carta para reemplazar a Cristiano Ronaldo. Afortunadamente para las aspiraciones del Manchester United, se trata de un jugador que ya debutó en la Selección de Inglaterra, y que cada temporada da de qué hablar desde que el Brentford ascendió. Seis goles marcados y tres asistencias acompañan los diez partidos jugados por Toney.



El fichaje de Ivan Toney puede ser provechoso, pues es un delantero de mucha proyección, de mucho gol, además de ser pretendido por otros clubes como el Chelsea y el Everton. Pensando en buenos números, Toney es un perfil deseado y puede ser más económico que otros atacantes a nivel mundial con un valor de 40 millones de euros. Apenas acabe la Copa del Mundo, se sabrá si habrá una salida de Cristiano Ronaldo, y el Manchester United entraría a fichar al ariete del Brentford.