Un fan en el camerino: compañero de Cristiano lo ve feliz en M. United

El futuro de Cristiano Ronaldo es tema de conversación casi en cada salida del Manchester United, cuando las cámaras lo enfocan en el banquillo de suplentes.

Esta vez, en la victoria 1-0 contra Omonia Nicosia por la Europa League, se rompió la tradición y fue titular, pero los rumores de la prensa hablan constantemente de su necesidad de cambio y hasta de su posible depresión por su situación. Esta vez tampoco marcó.



Lo cierto es que adentro, según lo que contó el brasileño Antony, se vive una realidad muy distintas: "desde que llegué, Cristiano me ha ayudado mucho a sentirme a gusto. Habla mucho conmigo. Siempre me dice que tengo que estar tranquilo y con confianza", dijo Antony a los medios oficiales del club.



"Ha logrado muchísimo como futbolista y yo tengo que aprender de él cada día. Me siento muy afortunado de que una persona tan experimentada nos enseñe cosas a los jóvenes cada día", destacó.



Aunque Antony le costó al United 90 millones de euros y fue una de las más grandes transferencias del mercado, lo suyo cada vez que va al camerino a ver a su ídolo.



"Su mentalidad es muy fuerte y es muy inteligente. Su mentalidad de seguir y pensar en el siguiente partido es algo que estoy tratando de asimilar y quedarme para el resto de mi vida", explicó el brasileño, autor de tres goles en Premier.