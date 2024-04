Rúben Amorim siembra la duda: esto dijo sobre firmar por Liverpool

Liverpool sigue en la búsqueda del reemplazo de Jurgen Klopp quien saldrá del club a final de temporada. El club tenía como candidato principal a Xabi Alonso, pero el español se quedará en Bayer Leverkusen.



Ante esto, los ingleses pusieron todas sus fichas en el técnico de Sporting Lisboa, Rúben Amorim y de hecho se dijo que ya había un acuerdo verbal para que el luso llegara a mitad de año.



No obstante, el entrenador se pronunció sobre los rumores y sembró las dudas sobre una posible llegada a Liverpool puesto que negó que haya hablado con el equipo de la Premier y menos acordado algo.

“No me reuní con el Liverpool para ninguna entrevista y no hay acuerdo, no es cierto. Soy entrenador del Sporting, quiero ganar aquí y no me reuní con ningún club. No se ha acordado nada. Detente con esta historia. Esta es la última vez que hablo de mi futuro”, señaló en rueda de prensa.



Por su parte, según el medio The Athletic, la cúpula de Liverpool negó las versiones de que haya un acuerdo con Amorim de cara a la próxima temporada. No obstante, el medio señala que más allá de las declaraciones, el luso podría terminar en la Premier League siempre y cuando se pague su cláusula de salida.



“Está claro que Amorim es un hombre buscado y definitivamente espero que deje el Sporting este verano. He oído que la Premier League es su preferencia y, aunque aún no lo sabemos con seguridad, bien podría haber varias vacantes (...) Quien se haga con Amorim deberá pagar al Sporting por sus servicios; Me han dicho que la cifra este verano es de 10 millones de euros”, dijo David Ornstein, periodista del medio inglés.