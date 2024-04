Así se jugarán los duelos de vuelta de cuartos de Conference League

Se acabaron los juegos de ida de los cuartos de final de la UEFA Conference League este jueves y ya se empiezan a perfilar algunos equipos para clasificar a las semifinales del tercer torneo en importancia en Europa.



A primera hora, Viktoria Plzen y Fiorentina empataron sin goles en República Checa, único duelo de la jornada en el torneo que terminó empatado y será una llave que se definirá en la vuelta en el estadio Artemio Franchi.



Por su parte, Olympiacos venció a Fenerbahce por 3-2 en Grecia, Brujas derrotó por la mínima a PAOK y Aston Villa, con presencia de Jhon Jáder Durán, se impuso a Lille también en condición de local.

El próximo jueves 18 de abril se disputarán estos cuatro partidos de vuelta. Fiorentina contra Viktoria Plzen y Lille vs. Aston Villa, arrancarán la jornada y estos dos juegos serán a las 11:45 a.m.



Por su parte, PAOK vs. Brujas y Fenerbahce vs Olympiacos se disputarán a las 2 de la tarde en Grecia y Turquía, respectivamente.



Así se jugarán partidos de vuelta de cuartos de final de Conference League:



Fiorentina vs. Viktoria Plzen



Estadio: Artemio Franchi



Hora: 11:45 a.m



Resultado ida: 0-0



Lille vs. Aston Villa



Estadio: Pierre-Mauroy



Hora: 11:45 a.m.



Resultado ida: 1-2



PAOK vs Brujas



Estadio: Toumbas



Hora: 2:00 p.m.



Resultado ida: 0-1



Fenerbahce vs. Olympiacos



Estadio: Sukru Saracoglu



Hora: 2:00 p.m.



Resultado ida: 2-3