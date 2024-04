Ni Díaz evita la debacle: Liverpool vive pesadilla y Atalanta lo golea

Es verdad: Liverpool cayó goleado 0-3 contra un Atalanta absolutamente impecable en la ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League. Batacazo palidece. Fue un paseo de los italianos en Anfield.

Lo lindo es que ni Liverpool ni Atalanta saben jugar a replegarse y eso le daba emoción al juego casi desde el pitazo: a los dos minutos ya Pasalic metía un remate que Kelleher salvaba poniéndole la cara (¡Auch!) y a los 4 respondía Núñez con un remate que salvaba el portero en dos tiempos y un bombazo de esos típicos de Mac Allister que se le iba apenas por encima del larguero.



Después se mostraban ambos los dientes en cada intento de salida, aunque sin llegar a los arcos, hasta que Elliot medía el remate pero l pegaba primero en el travesaño y luego en el palo para negarle su celebración, a los 26 minutos. Idéntico, pero por la banda izquierda, era el intento de Jones, que se iba apenas por arriba minutos después.



Y entonces, a calentar la banda: Díaz, Jota, Szobozslai, Robertson salían para trabajos precompetitivos en medio de aplausos. Y sí, todos parecían cambios ideales a esa altura del partido, más cuando a los 37 dio ventaja Kelleher y Scamacca, sin marca ninguna, definió para el 0-1 que silenciaba Anfield.



Metía mano Klopp tras el descanso con Salah, Szobozslai y Robertson y a los 55 se empezaba a sentir el efecto, con un bombazo de Salah que tapó excepcionalmente Musso y un gran remate que le salió elevadito a Núñez.

Pero era incapaz de definir el rojo, por eso iba al campo Díaz por Núñez a los 60 y en ese mismo momento, en la primera que tenía Atalanta en el complemento ,lograba sentenciar Scamacca, otra vez completamente libre de marca, para el 2-0 que no esperaba nadie.



Era tal la intensidad en la recuperación de los italianos que parecían desconcertados todos los de rojo, agotados de correr sin premio y desesperados en la decisión final, tal cual el partido que soñó Gasperini.



Díaz no conectaba y se jugaba el pellejo Klopp con Jota por Endo y en su primera pelota ya generaba un tiro libre el portugués. Pero no llegaba el gol que al menos redujera la distancia para la vuelta y encima anulaban la jugada del descuento de Salah a los 79, se sufría en exceso cada balón que llegaba a predios de Kelleher. Y así era como se consolidaba el batacazo, una rápida salida de contragolpe porque ese era el riesgo que se corría al sacar a Endo y abrir más espacios y un golazo de Pulisic para el 3-0 final.



Lo tuvo Díaz a los 84 en un gran remate que le tapó Musso pero ya no hubo manera de intentar nada más y ahora habrá que pensar en una gesta en Bérgamo. ¿Lecciones? Muchas, todas lamentables para Liverpool. ¿Fue sobrado Klopp con una nómina mixta en unos cuartos de final? ¿Privilegió la Premier por encima de la Europa League? Todas preguntas para responder seguramente en privado. El golpe parece letal. Pero es Liverpool y faltan 90 minutos. Eso sí, la meta de irse con un triplete para el DT alemán se aleja.