¿Cómo se lo explican? 'Mea culpa' de Liverpool y mala racha en Premier

Jürgen Klopp llegó a Liverpool en octubre de 2015, cuando ya la temporada había avanzado: solo en 2017/2018 se estrenó con un empate, pero entonces se recuperó con dos victorias y recompuso el camino. Pero esto de arrancar con doble empate y derrota en la Premier League es algo que a él también lo toma por sorpresa.

El alemán, quien fuera para la FIFA el mejor entrenador del mundo, es ahora centro de críticas por el pobre balance de su equipo, estancado en el atípico puesto 16 de la tabla con solo dos unidades, a 7 del líder Arsenal y a 5 del archirrival, Manchester City. No pasó del empate 2-2 con Fulham, del 1-1 con Crystal Palace (gol de Díaz) y ahora de la derrota, justa vale decir, contra Manchester United por 2-1.



“No tengo muchos argumentos, perdimos el partido. Otro día, con más convicción de lo que estamos teniendo podemos darle la vuelta. Así es”, dijo un preocupado Klopp en Old Trafford.



En ese mismo sentido, Alisson Becker, el mejor pese a la última derrota, puso la cara y habló de los pecados que vio en la cancha: "Creo que en algunos pocos momentos jugamos mejor que ellos, pero en este juego debes hacer todo para ganar y para hacer una mejor presentación, no pudimos hacerlo esta noche. Todos estamos de acuerdo en que debemos mejorar nuestro rendimiento, tenemos que ser m´s consistentes, volver a sacar el arco en cero, tenemos que hacerlo mejor con la pelota, crear mejores opciones, esto es lo que queremos y lo que vamos a perseguir para los próximos partidos", dijo.



Lo bueno es que la Premier apenas empieza, que hay bajas importantísimas como la de Thiago y Keita (lesionados), que ya debe regresar Darwin Núñez tras su tonta expulsión contra el Palace, que aún hay que ajustar las piezas y hay mucho camino por recorrer.



Es cierto que Luis Díaz necesita dar el paso adelante, como contra Crystal Palace, pero también que el equipo entero debe rodearlo mejor, igual que a Mohamed Salah, que no puede recaer en ellos la tarea colectiva del ataque que sigue siendo el sello distintivo del equipo y que, si bien la salida de Mané no iba a ser sencilla, tampoco debe ser una condena.



Esa oportunidad que pide Alisson Becker está aquí nada más, el próximo sábado contra Bournemouth ( de Jefferson Lerma), duelo programado para las 9:00 a.m. (hora colombiana). El momento de volver a ser uno de los más temidos del mundo es YA.