Cristiano Ronaldo es criticado por este feo gesto a un exfutbolista

Cristiano Ronaldo fue protagonista este lunes en el partido del Manchester United contra Liverpool FC, que ganaron los ‘red devils’ 2-1 en Old Trafford. Aunque el portugués no llamó la atención por su juego, sino por las malas actitudes que mostró.



La televisión inglesa registró su mala cara siendo suplente de Erik ten Hag. Pero antes, en el calentamiento previo al partido, tuvo un desplante con una leyenda del Liverpool que generó muchas críticas.



En la trasmisión de ‘Sky Sports’, Cristiano se acercó al presentador David Jones para saludarlo; también lo hizo con Gary Neville y y Roy Keane, exjugadores del United; pero pasó de largo y no saludó a Jamie Carragher, quien jugó en Liverpool y ahora es uno de los panelistas.



CR7 no le perdonó a Carragher que lo haya criticado fuertemente en la televisión. “Ningún club quiere a Cristiano Ronaldo”, comentó el ex Liverpool hace unos días, hablando de la posible salida del United y las pocas posibilidades en el mercado de pases.