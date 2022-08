Luis Díaz no tuvo su mejor noche: floja participación con Liverpool

La noche en Old Trafford fue para los ‘red devils’, que despegaron en Premier League. Por su parte, Liverpool no logró tener una buena noche. El desempeño del colombiano Luis Díaz no fue el mejor, en general, de todos sus compañeros. La ausencia de hombres como Thiago y Núñez fue evidente, comprometiendo el desarrollo del colectivo.



Luis Díaz fue inicialista en el partido contra Manchester United, siendo uno de los jugadores referentes en el frente de ataque. El desempeño del colombiano no fue de lo más destacado en el primer tiempo, pues en general, el colectivo del Liverpool no rindió en esos primeros minutos de partido.



Se ubicó en la banda izquierda, en la mayoría de su recorrido, pegado a ese sector, siempre apoyado por hombres como Milner, Firmino y Robertson, como opción de descarga y combinación. El pedido era bastante claro, cortar por el centro, para generar una opción de gol. El colombiano sacó un remate en el primer tiempo, donde fue incomodado por los volantes del United.



La cobertura realizada por Dallot fue fundamental para evitar el peligro con el colombiano, siempre llegó a hacerle la referencia. En ese mano a mano, casi siempre ganó Díaz, pero el relevo de otros hombres de la mitad del United como McTominay y Eriksen, ubicados en esa zona, evitando que tuviera opciones con Robertson para descargar.



No fue el mejor partido de Luis Díaz, que tampoco tuvo suerte en la generación, tratando de encontrar un espacio para romper con velocidad. Más ímpetu que cualquier otra cosa, pues no tuvo su mejor noche en Premier. En total, fueron 95 minutos en cancha para el colombiano, que logró hacer dos remates al arco, con un 79% de precisión en los pases realizados en campo.