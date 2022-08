¡Luis Díaz acompaña el mal momento del Liverpool! Medios sin piedad

El Liverpool y Luis Fernando Díaz Marulanda no viven el mejor presente en la Premier League. Una cara muy distinta a lo que habían mostrado en la temporada pasada inicia un nuevo torneo con un semblante más que irreconocible para un club de tanta historia y prestigio como los ‘Reds’. Nadie quiere perder el clásico británico, y mucho menos cuando los resultados en los dos primeros partidos no se han dado.

Y es que los resultados no solo decoran un mal inicio de la Premier League, sino que también marcan uno de los peores comienzos en décadas para el Liverpool. La pretemporada tampoco fue buena, cayendo contra el Manchester United por 0-4, 1-0 contra el Salzburgo y 0-3 frente al Racing de Estrasburgo. Lo positivo fue quedarse con esa Community Shield enfrentando al Manchester City. Pero la realidad en la liga inglesa es otra a esa ilusión en el primer título de la temporada.



Liverpool no levanta cabeza, y aunque Luis Díaz apareció como salvador contra Crystal Palace en el momento más difícil para los dirigidos por Jürgen Klopp por la expulsión de Darwin Núñez, los elogios para el colombiano han sido fugaces, mientras que las críticas han golpeado más fuerte que aspectos positivos. Claro, después de anotar ante el Palace, la prensa británica lo aplaudió, pero cuando no es determinante en un juego, lo atacan.



Nuevo clásico inglés, y una derrota del Liverpool ante un Manchester United que no levantaba cabeza. Recuperó confianza y dio el batacazo. Los ‘Reds’ firman dos unidades en tres partidos disputados, y Luis Díaz no tuvo ese brillo que lo caracterizó contra el Crystal Palace. Aunque Díaz disputó los 90 minutos, su actuación fue calificada apenas aceptable por los diarios británicos.



Liverpool Echo le dio seis puntos sobre 10, y mencionaron en su reseña, “Luis Díaz estuvo en una batalla real con el lateral Diogo Dalto, pero el delantero mostró un verdadero impulso y propósito. Tuvo una opción negada por David De Gea a quemarropa”.



Luego, apareció Goal que en su página web fue un poco más exigente contra el colombiano dándole un 5 de calificación, y explicando el por qué, “Luis Díaz luchó bien y parecía peligroso, pero la calidad faltaba con demasiada frecuencia en su juego. Parecía frustrado”. El guajiro ha quedado a deber pese a su gol contra el Crystal Palace. Mejoró el partido con el empate, pero antes, no había tenido protagonismo.