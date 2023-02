En Liverpool descartan salida de Díaz: 'Klopp no ​​dejará que se vaya'

Es un rumor. Eso hay que dejarlo claro. La posibilidad de que Luis Díaz salga de Liverpool y vaya al AC Milan en un posible canje por Rafael Leao parte de la prensa italiana, que hace tiempo hace eco de millonarias ofertas por el delantero portugués, de 23 años, quien, sin embargo, sigue en su club.

Sin embargo, esta posibilidad está en distintos medios del mundo, muchos sorprendidos por una posible salida a poco más de un año de un fichaje que costo 45 millones de euros (15 más en variables) y que se truncó básicamente por una lesión y no por una queja de rendimiento.



Precisamente en Inglaterra es donde parecen más impacto ha causado el rumor y donde más pronto se han animado a desmentirlo.



"Díaz tiene apenas 12 meses de carrera en el Liverpool y Klopp no ​​tiene intención de dejar que el internacional colombiano se vaya. A la edad de 26 años es visto como una parte integral del plan a largo plazo y alguien cuya influencia e importancia solo aumentarán a medida que el entrenador busca construir su próximo gran equipo de Liverpool", dijo, con claridad, el diario Liverpool Echo.



Destaca la fuente que fue la lesión en la rodilla, que lo tiene al margen desde octubre pasado, "un golpe demoledor tanto para Díaz como para el equipo", pero "con Cody Gakpo, Diogo Jota lo suficientemente en forma para comenzar los juegos nuevamente y Darwin Núñez comenzando a mostrar realmente por qué está tan bien calificado en Liverpool, el futuro del ataque de los rojos parece emocionante. Díaz será una parte importante de eso en el futuro".



El plan Díaz, según el Echo, va mucho más allá del afán de un empresario: "El ex extremo del Porto fue la primera fase de un plan de tres etapas para actualizar las opciones de ataque en Anfield en 2022. Habiendo sido inicialmente destinado a ser un fichaje de verano, el Liverpool se vio obligado a actuar cuando quedó claro que Tottenham había hecho sus propias propuestas hacia el final de la ventana de transferencia de enero. Como resultado, la llegada de Díaz se aceleró, pero no ocurrirá lo mismo con su eventual salida. Él no irá a ninguna parte", explicó.



De la misma manera, el Echo descartó la posibilidad de que Mohamed Salah, como también señala el rumor de prensa, se vaya, y ha sido su agente, el colombiano Ramy Abba Sissa, quien ha descartado el adiós. "Habiendo firmado el contrato más grande en la historia del Liverpool en Mykonos a fines de junio, Salah y su familia tienen planes a largo plazo para permanecer en el noroeste de Inglaterra, a pesar de que este lunes surgieron más historias curiosas de España", concluyó la fuente.