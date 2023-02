Klopp y un accidente de tránsito que lo afectó: ¿Lo sufre Liverpool?

Es raro ver a Jürgen Klopp con esa cara de pocos amigos que contrasta con el hombre de la eterna sonrisa en los banquillos. Pero es un ser humano, con buenos y malos días, con errores y aciertos como todos, solo que los suyos irradian en un Liverpool que antes parecía indestructible y ahora luce muy terrenal.

El ex temible equipo de Anfield pasó de ser protagonista en todo lo que jugaba a estar eliminado de la FA Cup y la EFL Cup, torneos que ganó en la temporada pasada; a ser octavo de la Premier League, a 19 puntos del líder Arsenal, y a ser humillado por Real Madrid, que lo tiene con un pie afuera de la Champions League por cuenta de su derrota 2-5 en la ida de los octavos de final.



Parece un mal viaje y puede que sea exactamente así, al menos para Klopp, quien confesó una mala experiencia reciente que lo afectó claramente.



"Todo lo que sucede en la vida influye en la confianza. Recientemente sufrí un accidente en mi auto, así que recientemente conduje en curvas como esta... Y conduzco... hace 37 años creo que tengo la licencia? Y nunca un accidente real", relató.



"Pero todo influye en la confianza. Después de unas pocas millas te das cuenta de 'oh, es solo mala suerte. Así que tal vez pueda conducir normalmente de nuevo", añadió.



Es exactamente lo que quiere que hagan sus estrellas del Liverpool después de la humillación en el Madrid, este sábado contra Crystal Palace (2:45 p.m. hora colombiana). Ya no hay margen de error y hay que intentar, a cualquier precio, escalar a puestos europeos para que el daño general no sea tan grave.



Difícilmente Liverpool podría estar peor, de hecho, comparado con el accidente, se puede decir que hasta sufrió golpes importantes en la vía de esta oscura temporada, pero todavía pueden bajar del auto, ver que son solo latas, acomodarse el cinturón de seguridad y arrancar de nuevo. Quién sabe... Tal vez en la siguiente curva aparezca un Luis Díaz que ayude a tomar el volante...