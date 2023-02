Bombazo en Europa: Liverpool saldría de Luis Díaz para fichar una joya

Luis Díaz es noticia en Europa por cuenta del posible intercambio que proponen los 'Reds'. Según informó CalcioMercato, sitio especializado en fichajes, Liverpool está decidido a ir por Rafael Leao y habría contemplado una propuesta que involucra al extremo colombiano.



El guajiro que fue operado en diciembre por una lesión de rodilla, regresó hace unos días a entrenamientos es césped y regresaría a competencia en marzo. Posiblemente ante Real Madrid por Champions League. Pero, mientras eso pasa, Liverpool buscaría un negocio con el AC Milan por Leao. Un intercambio, joya por joya.

Pese a lo tentadora que pueda ser la oferta, a los 'Rossoneri' no les interesaría salir de Leao de esa manera. No es nada personal contra Díaz. En el grande italiano pretenden vender a su joya en una cifra cerca a los 150 millones de euros.



La única preocupación para el Milan ahora es que su contrato termina en junio de 2024 y no han podido extenderlo. En la presente temporada, Leao suma 9 goles y 10 asistencias. Cifras que no caerían nada mal en cualquier equipo.



"Los 'Reds' podrían intentar arrebatarle a Leao al Milán metiendo en el traspaso al que sería el heredero natural del portugués en el once de Pioli: Luis Díaz. Valuada en unos 80 millones, la joya colombiana sería la contrapartida parcial, seguida de un rico ajuste de caja, para atender el pedido de Maldini", destaca la prensa internacional sobre lo dicho por CalcioMercato.



Sin embargo, el mismo medio asegura que "la posición del Milán es clara" y que prefieren una propuesta con dinero en efectivo. "Un escenario en constante evolución, por tanto, para el mercado milanés: con Leao que podría dar el pistoletazo de salida al vals de los delanteros".



En Inglaterra también se han referido a la noticia Díaz-Leao y expresaron que es "poco realista" la salida del colombiano. "Sin duda, Leao sería una vinculación bienvenida al ataque del Liverpool, pero la salida de Díaz del club para completar tal acuerdo parece muy poco realista", mencionó Liverpool Echo.



Más allá del 'sensancional intercambio' que advierten en Italia, en Liverpool no han más que contar los días para el regreso del atacante de Selección Colombia. Su recuperación de 'Lucho' va por buen camino y que podría estar de vuelta frente al Real Madrid. Partido que será el 15 de marzo en el Bernabéu y en el que los ingleses necesitan dar vuelta a un 5-2.