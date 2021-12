¡No levanta cabeza! United sumó un nuevo empate frente al Newcastle

Un nuevo capítulo tuvo el encuentro de Newcastle y el Manchester United que terminó en igualdad 1-1. En esta oportunidad, fue en el Estadio St. James' Park, donde la pelota comenzó a rodar y las emociones se empezaron a ver desde el inicio.



El equipo local fue el que tomó la iniciativa e incluso muy temprano en el partido y abrió el marcador, fue en el minuto 7 cuando el defensa central Varane comete un error y pierde la pelota en campo propio, dejando mal parado al equipo rojo y muy bien aprovechado por Allan Saint-Maximin que de media distancia pone el primero para el equipo local.



Cuando se esperaba que el equipo de Cristiano Ronaldo tomara la iniciativa para buscar el empate, no le dejaron administrar la pelota y las jugadas más peligrosas fueron para el equipo Newcastle. Al minuto 35 le invalidaron un gol en clara posición de fuera de juego.



Finalizando el primer tiempo, un remate de Cristiano que no tuvo peligro y fue muy bien controlado por el arquero Martin Dúbravka.



En la segunda parte, el estratega Ralf Rangnick puso toda la carne en el asador y mandó a la cancha a Jadon Sancho y al uruguayo Edinson Cavani, pero los primeros minutos fueron una radiografía de la primera mitad, donde el estratega español David De Gea, fue el protagonista evitando que el Newcastle ampliara el marcador.



Fue en el minuto 70 donde el uruguayo Cavani marcó la igualdad, luego de un centro rastrero por el lado derecho donde el delantero pateó en primera ocasión y la defensa de Newcastle rechazó la pelota, el segundo remate la pelota entró por el lado derecho del arco.



Cinco minutos después, el equipo rojo tuvo la posibilidad de irse adelante en el marcador, con una jugada muy similar a la del empate con el mismo finalizador. La diferencia fue que el delantero no pateó con fuerza y un defensor sacó la pelota de la línea, evitando el segundo gol del uruguayo.



De esta manera culminó el partido, dejando al Manchester United en la séptima casilla con 28 puntos, mientras que el Newcastle sigue peleando los puestos de descenso en la posición 19 con 11 unidades.



Así fue el gol de Manchester United.