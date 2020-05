Dan luz verde a árabe para comprar Newcastle: ¿buena nueva para James?

La noticia que esperaba el príncipe heredero de Arabia saudí, y alguno que otro club poderoso que espera hacer negocios con él, sería un hecho: la Premier League dio luz verde a la compra del Newcastle, por 300 milones de libras esterlinas.

Según la prensa británica, el consorcio que representa Amanda Staveley ahora solo tiene que abonar los fondos para hacerse con el histórico equipo británico.



Según el diario The Sun, una vez que los fondos y la documentación pasen los filtros se hará el anuncio de venta, lo que según los cálculos ocurriría hacia el Primero de junio.



Los fanáticos de Newcastle esperan que el negocio incluya la salida del actual propietario, Mike Ashley, a quien culpan de do ¿s descensos en sus 13 años de nefasta administración.



La ilusión es total no solo de parte de los aficionados sino de algunos equipos que ven con bueno ojos posibles negocios con Newcastle, uno de los pocos que tendrá salud financiera, producto de esta millonaria compra, para acometer fichajes.



Precisamente uno de ellos es James Rodríguez, pues estaría, según versiones de prensa, en el radar del equipo inglés, si no se dieran otros fichajes rutilantes como el regreso de Gareth Bale a la Premier. De todos esos detalles está pendiente Florentino Pérez.

Se dice que Newcastle tendría en la mira un cambio de entrenador, pues Steve Bruce, el actual DT, no garantizaría los éxitos de un Mauricio Pochettino o un Rafa Benítez. El primer sería gran noticia para James, de darse un fichaje, pues lo ha elogiado en el pasado. El segundo sería nefasto: fue el primer DT que lo condenó a la suplencia en Real Madrid.



Newcastle, donde supo brillar el también colombiano Faustino Asprilla, cambiará de dueño y el nuevo no escatimará en gastos. Era la noticia que muchos esperaban...