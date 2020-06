Tarea pendiente de Ancelotti: dirigir a Messi y compararlo con CR7

Carlo Ancelotti está casi por encima del bien y del mal. Ha ganado tanto que sorprende su motivación para seguir intentándolo. Pero, tal como confesó, todavía no termina de resolver uno de los pendientes de su lista.

En una entrevista para l diario The Guardian fue políticamente correcto al no elegir, dentro de todas las estrellas que ha dirigido, al mejor.



Pero en cambio señaló al que le falta: "A Lionel Messi, aunque solo fuera para compararlo con Cristiano Ronaldo", respondió. Para su tranquilidad, todavía nadie consigue dirigirlos a los dos. El futuro, nunca se sabe...



Otra de las estrellas que ya no pudo dirigir fue un ídolo italiano: "También a Totti, yo empecé en la Roma y tuve mucho afecto. Él fue un ídolo allí y me habría gustado".



Ancelotti se ocupó además del problema del racismo y la ola de indignación generada por la muerte de George Floyd: "Hay un problema muy grande en Estados Unidos. Y la policía es parte de ese problema, esa es la cuestión. Si tengo un problema con algo, lo primero que hago es ir a la policía: tienen que ser protectores, y eso no ha ocurrido. La policía ha hecho que el problema sea aún mayor".



Ancelotti enfrentará este domingo, con Everton, al superlíder de la Premier, el Liverpool, con la meta de no permitirle coronarse en Goodison Park. Yerry Mina estará ausente por lesión.