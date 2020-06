¿Habrá 'revolución' en Liverpool? Los que se irían y los que llegarían

Jürgen Klopp está cerca de conseguir lo que muchos técnicos durante 30 años no lograron obtener: levantar nuevamente la Premier League. El conjunto de Merseyside ve de le lejos a su perseguidor Manchester City, el cual no suelta el acelerador y sueña con un milagro. Seguramente Klopp no dará ventajas y espera por la celebración del título.

Pero Klopp no solo piensa en la consecución del trofeo, según la prensa europea, el técnico alemán dejaría ir a seis jugadores del plantel en la siguiente temporada, señalando el suceso como una 'revolución': Adam Lallana, Xherdan Shaqiri, Divock Origi, Dejan Lovren, Marko Grujić (Herta de Berlín) y Harry Wilson (Bournemouth), son los sentenciados, pues a pesar de que los primeros cuatro mencionados usualmente son tenidos en cuenta, el estratega no los tendría más entre sus planes.



Origi y Lallana son los más llamativos, este último de 32 años, finaliza su contrato el 30 de junio, pero por pedido del club, el futbolista se quedará hasta el final de temporada, y de ahí pasará a ser un jugador libre de fichar. Con esta salida, Keita fue el gran beneficiado, el volante africano tendrá una nueva oportunidad.

Pero así como Klopp dejaría ir a varios jugadores, también llegarían caras nuevas. Diferentes medios británicos vinculan la salida de los anteriormente mencionados con la llegada de dos refuerzos: Rúben Neves y Adama Traoré, ambos figuras del Wolverhampton.

Por un lado, Neves ha jugado una gran temporada con los lobos, y su desempeño lo ha puesto en la mira de varios clubes, Liverpool el más interesado. Mientras que Adama Traoré ha impactado por su crecimiento exponencial, el jugador criado en La Masía es la revelación del equipo y es seguido por más de un grande en Europa, sus características físicas han descrestado a más de uno.

Parece que Klopp no solo piensa en el partido frente al Everton del próximo domingo, si no también en el futuro de plantilla. ¿Se dará la ‘revolución'?