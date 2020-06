En medio del arrepentimiento David Luiz habló de su futuro: ¿se irá?

David Luiz vivió uno de esos días que no se quieren repetir. El central de 33 años entró al minuto 25 del primer tiempo en el partido frente al Manchester City para sustituir a Pablo Mari, quien salió del terreno de juego por molestias físicas.



Con pocos minutos en cancha, el brasilero fue duramente cuestionado por su actuación, pues en los últimos minutos de la primera etapa los de Guardiola se pusieron en ventaja, luego de un notable error de David Luiz como último hombre, el cual aprovecharía Sterling para vencer con potencia el arco de Bernd Leno. En la otra mitad del encuentro, el zaguero también fue el responsable del segundo gol en contra tras cometer una falta dentro del área decretada como penal, en la que además se fue expulsado. Trascurría el minuto 49.

David Luiz reconoció sus fallas durante el partido y en charla con Sky Sports asumió ser el único responsable de la derrota: "No fue culpa del equipo, fue mi culpa... En los últimos dos meses he cometido errores. Tenía que actuar de otra forma: decidir si alargo mi contrato y me quedo o no. Todavía no lo he hecho y eso es error mío", finalizó.

Luego de las declaraciones, el brasileño pareciera poner fin a su etapa como jugador del Arsenal, pues hay que recordar que el defensor es uno de los jugadores que termina contrato el próximo 30 de junio, y de no extender su continuidad temporalmente, tendrá que abandonar el club a final del mes.

Por otra parte, Mikel Arteta salió en defensa del jugador y aseguró: "Mi opinión sobre David no ha cambiado y no olvido lo que ha hecho por el equipo y por mi. Ha hablado con el vestuario, es un tipo muy honesto y claro".