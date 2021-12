Mina tendría novedades: piden salida de Rafa Benítez de Everton

Everton está quebrándose por distintos lados por estos días, en los que es más noticia por las peleas internas que por los resultados, que dejan mucho que desear en a Premier League.

El triunfo contra Arsenal (2-1) ilusionó a más de uno, pero vino Crystal Palace y los despertó a todos con un 3-1 que devolvió al equipo al poco honroso puesto 14 de la Premier League.



A estas alturas, inevitablemente, los críticos apuntan al banquillo. El exinternacional inglés Danny Murphy, por ejemplo, no duda en afirmar que la era Rafa Benítez podría llegar a su final muy pronto.



El español tuvo un buen comienzo en Goodison Park, ganando tres de sus primeros cuatro partidos, pero después de eso los 'toffees' solo han ganado uno de sus últimos 10 partidos de liga.



"“Rafa tiene un historial de peleas con jugadores que no siguen la línea. Xabi Alonso, Fernando Torres, John Terry, en el Real Madrid tenías a Ramos, Ronaldo y Alonso siendo los obvios en el Liverpool", dijo el ahora analista.



Benítez no ha sido aceptado por todos los fanáticos debido a su pasado en Liverpool, rival de patio, en el que estuvo seis años y con el que ganó la Champions League en 2004/2005. Ahora tienen más motivos para dudar.



Una de las grandes quejas es el manejo del caso Lucas Digne, a quien prácticamente ha borrado de las convocatorias, al parecer tras la decisión del francés de criticarlo ante sus compañeros: "Lo que ha hecho con Digne, se ha cortado la nariz para fastidiar su cara. Quizás no esté jugando porque lo cuestionó", añadió Murphy.



Ese incidente se suma al que protagonizó Richarlison, quien fue reemplazado cuando mejor jugaba contra Crystal Palace, una decisión que públicamente le cuestionó el brasileño al DT con su actitud.



Benítez le bajó el pulgar a James Rodríguez, le estaría buscando reemplazo a Yerry Mina y ya se apuntó una victoria personal en su lucha interna de poder al presionar la salida de Marcel Brands de la dirección deportiva. ¿Quién sigue en la lista? ¿Será él? Al parecer, tiene respaldo directivo y aún queda paciencia para ver si su proyecto al fina arranca.