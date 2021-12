Everton vuelve por sus fueros: otra gris noche contra Crystal Palace

Everton venía de vencer agónicamente por 2-1 a Arsenal y parecía que era la mejoría, el despegue final de la tan esperada era Benítez, pero no. Era un síntoma de mejoría que no pasaría de la ilusión, pues en la visita a Crystal Palace el equipo, que no tuvo a Yerry Mina por lesión, volvió a mostrar pocas ideas y, más allá de la emoción del descuento, firmó un 3-1 emotivo pero doloroso para lo 'blues'.

Kouyaté y Zaha daban los primeros sustos en los 25 primeros minutos asfixiantes del local, que no fueron goles casi siempre por vortud de Pickford.



Se equiparaba un poco el asunto después, medio aparecían Gómes y Gray pero justo entonces vendría el gol, merecido por demás: Conor Gallagher metía un derechazo al servicio de Jordan Ayew, a los 41 minutos.



Era una melodía repetida el inicio del segundo tiempo, con un dominio rotundo pero sin precisión de cara al arco de Pickford, quien veía su puerta a salvo cuando Gallagher perdonaba, a los 55, en otro gran pase de Ayew, pero acabaría bajando los brazos a los 62, cuando James Tomkins metía un disparo abajo, junto al palo izquierdo, en un servicio de Hughes que dejó, otra vez, en evidencia a la zaga azul.



Lo curioso es que solo 4 minutos antes había decidido Rafa Benítez darle paso a Salomón Rondón por Richarlison, polémico cambio que dejó furioso al brasileño, quien ni miró a su DT.



¡Quién diría que el español iba a ganar el pulso cuando, a los 70 minutos, el venezolano lograba el gol del descuento, en una jugada que él propuso y él finalizó, lo que le dio un nuevo impulso a la historia.



Se fue encima Everton con ese envión anímico pero al final le faltó cabeza fría y tiempo, frente a un local que ya no dominaba sino que se refugiaba para no arriesgar los tres puntos, salvo la que sacó de la raya Godfrey en su área y, en la respuesta, la que desperdició Gordon y al final evacuó bien la zaga local. El broche final fue una joya, un pepazo de Gallagher al que voló pero no llegó Pickford por más que se estiró. El 3-1 en el marcador era más justo... y más lapidario para Everton.



Al final fue una nueva derrota para Benítez y los 'toffees', que volvieron al puesto 14 de la tabla, lejos de todas las discusiones importantes en la Premier League.