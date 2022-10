¡No lo superan! Liverpool vuelve a ser criticado por Mané y Núñez

Todo mal andan hablando sobre el Liverpool criticando las gestiones que ha hecho para esta temporada en la séptima aventura de Jürgen Klopp en el banquillo. Aunque en la Champions League suman dos victorias y acechan la punta persiguiendo a un Napoli que lidera con puntaje perfecto en el Grupo A. Un ciclo cumplido de Sadio Mané y una venta del senegalés por 32 millones de euros más nueve adicionales en variables.

Liverpool, que venció al Rangers de Glasgow en la tercera jornada de la Liga de Campeones no cuenta con la misma suerte en la Premier League. La prensa señala a Mohamed Salah, Trent Alexander- Arnold, Darwin Núñez como flamante fichaje, del mal momento que viven en la liga inglesa, y la más competitiva del mundo.



Ahora, Paul Merson volvió a criticar las malas gestiones que ha hecho el Liverpool destacando la venta de Sadio Mané como una de las peores de la historia, “lo he dicho desde el primer día, en mi opinión vender a Sadio Mané fue una de las peores operaciones de la historia. Estamos hablando de un jugador que marcó goles completamente decisivos para Liverpool, fue el líder del ataque y no lo digo solo por sus números. Lo vendieron por 30 millones, que en la Premier League da para una taza de té. No lo entendí”, dijo el exjugador del Arsenal en Sky Sports.



Si vender a Sadio Mané fue catalogado como la peor venta de la historia, tampoco tuvo piedad con el remplazo de Sadio: Darwin Núñez. Al oriental se le ha hecho difícil la adaptación en Liverpool, empezando por no manejar el idioma y no entenderle nada a Jürgen Klopp como comentó en entrevista con ESPN. Paul Merson también criticó al charrúa, “fueron a buscar a Darwin Núñez, que, de momento, ni siquiera está en el mismo nivel. ¿No hubiese valido más la pena mantener a Mané y perderlo a coste cero a final de la temporada?”.



Por la posición en cancha, se esperaba que Luis Díaz fuera el revulsivo de Sadio Mané. El guajiro ha sido fundamental, y ha intentado revolucionar el ataque del Liverpool pese al mal momento que viven en la Premier League. Díaz se destaca en cada encuentro, aunque a principio de temporada lo criticaron al decir que no sería el sustituto perfecto de Sadio Mané. La venta del africano quedará grabado en la historia de los ‘Reds’, pues no lo superan.