¿A Luis Díaz también le pasa? La curiosa confesión de Darwin Núñez

Liverpool volvió al ruedo en la Uefa Champions League y poco a poco va recuperando su mejor momento. Aunque la Premier League no ha ido por buen camino en este inicio de la temporada, en la competición europea han logrado gozar de dos victorias consecutivas, y ponerse como segundos en el Grupo A que comparten con Napoli, Ajax y Rangers.

Como si fuera poco, dos de los jugadores señalados del mal momento que atraviesan en la Premier League lograron reivindicarse, pues Trent Alexander-Arnold abrió la cuenta con un magistral cobro de tiro libre, mientras que Mohamed Salah puso el segundo desde el punto penalti ante el Rangers de Alfredo Morelos.



Aunque no vive su mejor momento en el rentado inglés, Luis Fernando Díaz Marulanda siempre imprime la alegría en el ataque del Liverpool, y dejó una gran presentación de nueva cuenta. El guajiro vive ya su segunda temporada con los ‘Reds’ y la adaptación no fue para nada costosa pese a no manejar el inglés. Sin embargo, quien no pasa por un semblante similar es Darwin Núñez.



La flamante contratación que le costó al Liverpool 100 millones de euros no ha dado la talla como se esperaba. Su adaptación ha sido compleja, principalmente, por el idioma, algo similar a lo que vivió Luis Díaz, pero que con el tiempo, y sin dominar el inglés a la perfección, habla el mejor idioma: el fútbol en la cancha. Darwin Núñez fue inicialista contra Rangers, y no dejó una gran presentación en Anfield.



Tras la victoria, Darwin Núñez habló con ESPN sobre su adaptación, y fue muy sincero con su confesión. “La verdad que yo, sinceramente, en las charlas que él (Jürgen Klopp) habla, no entiendo nada. Les pregunto a mis compañeros lo que dice. Creo que tiene muy claro su juego. Él nos pide que hagamos las cosas simples, que no tengamos miedo de jugar, que nos tengamos confianza y que a la hora de perder un balón presionemos. Es eso lo que pide siempre”, comentó el uruguayo.



Sin duda alguna, esa confesión de no entender lo que dice Jürgen Klopp puede ser la principal causa de su adaptación y de su todavía no explosión dentro de la cancha. Aunque Luis Díaz llegó a decir que el idioma lo complicaba, no duró mucho en ganarse a todo el Anfield, a los fanáticos, a sus compañeros, y al mismo estratega alemán. ¿Puede Díaz estar viviendo lo mismo que Darwin Núñez? Pues no pareciera, el guajiro habla el idioma del fútbol, y ha logrado impresionar en cada participación.



De igual forma, Luis Díaz intenta mejorar en la comunicación interna dentro del club tomando clases de inglés para dominarlo así como lo hace con la pelota. Además, Darwin Núñez y Díaz cuentan con aliados, pues han logrado establecer una conexión con Thiago Alcantará y los brasileños que algo de castellano saben.