Con Díaz impecable, Liverpool celebra y toma un respiro en Champions

Liverpool volvió a ser Liverpool al menos en la Champions League, en la que que logró enderezar el mal inicio en la Champions League y con su segunda victoria compró un poco de tranquilidad en esta temporada de desconcierto y nervios que ha estado viviendo.

En Anfield, cómo no, pudo certificar una victoria 2-0 bastante tranquila, con goles de buena factura y un partido sencillamente impecable de Luis Díaz, movedizo, inquieto, sacrificado, involucrado en el ataque... solo le faltó el gol (otra vez).



Iba a ser, en el papel, un estreno para Díaz: sería mediocampista para abrir paso a un ataque con Núñez, Jota y Salah. Pero resultó que no, que ya en el campo iba el portugués a espaldas del uruguayo y el guajiro iba a la zona Díaz (extremo izquierdo), aunque la movilidad aquella que tanto se extrañaba en los rojos y esta vez reapareció, hacía que se alternaran todos en el frente de ataque.



Y a fuerza de ese vértigo llegaría, apenas a los 7 minutos, una falta a Núñez de frente al arco y un cobro fenomenal, felizmente usual en Alexander-Arnold, que lo gritó a rabiar después de haber aguantado todos los palos del mundo. Pronto el 1-0, todo según el plan.



Vendría luego un centro a los 27 que superaba a Van Dijk a pesar de su gran salto, un lujo de Díaz en el taco a los 29 que no llegó a buen puerto, un mano a mano de Darwin Núñez que ganaba el arquero McGregor, un tiro más del uruguayo que otra vez salvó el número 1 de Rangers y así hasta el descanso.



Era una película repetida el complemento, un dominio alucinante del local que subía al marcador a los 52 en una jugada que inventó Díaz: fue él quien entró al área, arrastró marcas, amenazó con rematar y recibió la falta en el área para el claro penalti que Salah cambió por gol. Fue el 2-0 de la tranquilidad pero ni de lejos el final de la historia.



A todo esto, el otro colombiano, Alfredo Morelos, era un zumbido, tenue y poco amenazante, una sombra diminuta entre los gigantes Van Dijk y Matip que ni siquiera tuvieron que exigirse pues nunca le llegó una pelota limpia.



Para el último cuarto de hora ya el cansancio puso su cuota y Rangers pareció firmar el mal menor mientras Liverpool entendió la ventaja y fue desacelerando, todos menos Díaz que peleó hasta el final y tuvo una opción viciada por un fuera de lugar de Núñez en el pase y un intento más sobre el cierre, pero le ganó el portero McGregor, el responsable de que la película en Anfield no fuera goleada. Eso sí, Alisson Becker tuvo que salvar el descuento con sus milagrosos pies.



Todo sería a pedir de boca si no es porque Napoli goleó a Ajax por 6-1 y aumentó su ventaja en el liderato del grupo A (9 puntos y +11) y dejó a los de Klopp segundos, con 6 unidades (0 en la diferencia). Al fin, se trabajará con más paz ahora. La tabla ahora parece más cercana a lo esperado.