Bayern volvió a ser una aplanadora y no tuvo piedad contra Plzen

Bayern Múnich logró imponerse contra Viktoria Plzen de República Checa y volvió a demostrar su contundencia en la Champions League, esta vez goleando 5-0 en su estadio Allianz Arena para seguir liderando el grupo C con nueve puntos. Sané anotó doblete.



La aplanadora de Bayern Múnich comenzó desde el minuto 7 cuando Jamal Musiala mandó el balón al borde del área a Leroy Sané, quien marcó con un gran disparo por la escuadra izquierda para el 1-0.



Igualmente a los 15 minutos volvió a aparecer Bayern Múnich para ir definiendo rápidamente el partido y logró con Leon Goretzka un centro al área para Serge Gnabry que batió a Marian Tvrdon por la esquina inferior derecha.



Los goles continuaron desenfrenadamente durante el primer tiempo y en 25 minutos apareció el senegalés Sadio Mané, quien se desquitó de las críticas y aportó un gol tras Una sensacional acción de Sadio Mané que culminó con un disparo dentro del área. Un remate con precisión por la esquina inferior izquierda para poner el 3-0 y la firmar goleada en menos de media hora.



La contundencia del club bávaro continuó y antes de finalizar el primer tiempo lograron un 4-0 gracias a Jamal Musiala, quien recibió un pase letal, encaró al portero y marcó con tranquilidad ante un rival Viktoria Plzen entregado.



Para el inicio del segundo tiempo en tan sólo cinco minutos de iniciado el compromiso para que el Sensacional centro de Sadio Mané a Leroy Sané para que marcara el 5-0 y doblete en su cuenta personal, luego de hacerce espacio dentro del área y mandar el balón al fondo de la red.



La oleada de Bayern Múnich quería seguir adelante y la efectividad volvió a aparecer para seguir creciendo la diferencia de gol en su grupo y esta vez brilló Eric Maxim Choupo-Moting, quien controló el balón tras un pase raso importante de Leon Goretzka. El delantero camerunés se hizo con el espacio y envió un magnífico disparo que entró por la derecha de la meta pegando en el poste.



Finalmente, Plzen no pudo controlar el ataque alemán y decidió resguardarse para no recibir más goles y fue un 5-0 contundente de Bayern Múnich a Viktoria Plzen, resultado que los dejó líderes con puntaje perfecto del grupo C y dan la puntada inicial para ir por la clasificación tras nueve puntos y nueve goles a favor. Esperan duelo clave entre Inter y Barcelona.



