¿Otra coincidencia con James? Ozil y el drama que vive en el Arsenal

Muchos creen que James Rodríguez y Mesut Ozil son muy parecidos: misma posición, mismo perfil, mismos salarios altos, mismo inestabilidad en sus últimas temporadas. Y según las últimas declaraciones del arrepentido alemán de origen turco, parece que en efecto recorren caminos muy parecidos.

Ozil no ha contado en el Arsenal en el reinicio y se asegura en Inglaterra que tiene mucho que ver con su decisión de no rebajar su salario para ayudar al club en la crisis por la pandemia del coronavirus covid-19. Él tiene su versión: "Como jugadores, queremos contribuir, pero necesitábamos más información. (...) Se nos metió prisa sin consultarnos adecuadamente. Para cualquiera en esta situación, tienes el derecho de saberlo todo, entender por qué está pasando y dónde va el dinero. Pero no nos dieron los suficientes detalles. (...) No era justo, especialmente para la gente joven, y lo rechacé. Tenía un bebe en casa y obligaciones con mi familia aquí, en Turquía y en Alemania. Con beneficiencia también, empezamos un nuevo proyecto en Londres para apoyar a las personas que estaba basado en el corazón, no en la publicidad. Quien me conoce sabe lo generoso que soy y, según tengo entendido, no fui el único que lo rechazó, pero solo apareció mi nombre. Imagino que es porque soy yo y la gente ha estado tratando de destrurme durante los dos últimos años (...) Además, cuando ves lo que ha pasado al final con los trabajos, quizás tenía razón", dijo en entrevista con The Athletics.



Si están pensando que ahora, ignorándolo, ahorrarán algo de dinero, están equivocados: "Estoy aquí hasta el último día de nuestro acuerdo y lo daré todo por el club. Situaciones como esta nunca me harán darme por vencido, solo me hacen más fuerte. Ya demostré en el pasado que puedo volver al equipo y lo haré de nuevo. Seré yo quien decida cuando me voy, no otras personas", dijo.



De paso aclaró que no tiene ningún problema y si no juega es por decisión de su DT, Mikel Arteta: "Estaba en forma para jugar cada partido antes del parón (fue titular en los diez últimos) y, aparte de una pequeña lesión, fue igual después. (...) Cuando sabes lo bueno que puedes ser y saber que no vas a ser elegido, es difícil estar al 100 por 100. Es decepcionante, por supuesto.... Respeto las decisiones del entrenador, pero creo que estas cosas deberían estar basadas solamente en lo hecho sobre el terreno de juego. No se me ha dado la oportunidad de mostrar lo que puedo hacer. No juegas diez partidos seguidos si no estás en forma o no te comportas bien... Si hubiera jugado mal esos encuentro, lo entendería, pero no es el caso".



Ozil habla de frente, señala y se queja en público, un poco como James en sus más recientes entrevistas: ""La gente siempre te amará o te odiará, lo principal es lo que piensa quieen te conoce. Lo que diga la gente de fuera sobre mi juego o mi caracter es irrelevante, ellos solamente hablan basura para hacer publicidad y saben que utilizando mi nombre conseguirán atención", dijo.



Al final, lo más probable es que terminen los dos compartiendo un mismo final: El adiós a sus clubes, Arsenal y Real Madrid, sin haber logrado el protagonismo que se esperaba ni la explosión de talento que muchos les reconocen.