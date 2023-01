N'Golo Kanté avanza con su futuro: ¿Un portazo a los grandes clubes?

El futuro de N'Golo Kanté, desde el 2022 ha tenido varios caminos que señalan que podría cambiar de club. En la carpeta, el FC Barcelona y el Al Nassr se han sumado al interés por el motorcito que tiene el Chelsea, y, pese a llegar a la final, indudablemente, Francia también lo extrañó en demasía durante la Copa del Mundo de Qatar 2022. Atentos a las noticias que llegaban desde Londres por la finalización del contrato del volante de marca, con el pasar de los días, Kanté se decidió sobre cuál es su anhelo para el 2023 y ya tiene la respuesta.



O quedarse en el Chelsea, o abandonar a los 'Blues', que se mueven rápidamente para firmar a Enzo Fernández, la gran revelación. Pero, el cuadro inglés podría quedarse con la joya argentina y también con N'Golo Kanté.

El volante del Chelsea que no pudo estar en el Mundial de Qatar 2022 con Francia al recaer en una lesión que lo aquejó desde el mes de agosto y que se estiró hasta la fecha tendrá una noticia en los próximos días del 2023 y es que, en el club londinense quieren cerrarle las puertas a los distintos clubes que lo pretenden. N'Golo Kanté estaría avanzando y llegando a buen puerto con las negociaciones de la renovación de su contrato como 'Blue'.



El regreso de N'Golo Kanté a las canchas sería en el mes de marzo. A falta de dos meses para volver, el volante de marca francés está negociando su renovación con el Chelsea. Todd Boehly no quiere perder a una de sus piezas fundamentales como lo es el galo, un motorcito completo que le ha hecho falta al cuadro de Londres. Aunque parecía que no renovaría, todo está avanzando de gran manera y se espera el portazo final a los grandes clubes que desean al mediocampista campeón del mundo en 2018 y campeón de Europa.



Fabrizio Romano, quien está pendiente de la situación de N'Golo Kanté afirmó que las dos partes quieren continuar y que el francés adora al Chelsea. Agrega también el periodista italiano especializado en fichajes que, "Chelsea y N'Golo Kanté están en conversaciones por distintos términos en la renovación del nuevo contrato, el actual termina en junio. La situación cambió después de lentas negociaciones en los últimos meses. Kanté, abierto a discutir su salario, puesto que ama el club y espera quedarse. La situación está 50/50 por ahora".



Todo parece indicar que hay tranquillidad y positivismo en las filas del Chelsea con los movimientos que ha tenido N'Golo Kanté. Su decisión es quedarse, y próximamente, ambas partes esperan llegar a un final feliz para que el francés siga jugando en Stamford Bridge. La situación cambió, y ahora, quien está en riesgo de no renovar su contrato sería Jorginho.